CCT rechaza plan de eliminar estabilidad laboral: “Mañana van a plantear eliminar las vacaciones”

Ante el anuncio por parte del presidente de la República, Santiago Peña, de impulsar un proyecto de ley que plantea la eliminación de la estabilidad laboral, la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) emitió un comunicado en el cual manifestó un total rechazo e indignación frente a este “nuevo atropello en contra de uno de los derechos fundamentales de los trabajadores” por parte del Gobierno de turno.

El escrito destaca que la figura de la estabilidad laboral representa una conquista histórica producto de la lucha orientada a brindar seguridad y dignidad a los trabajadores. “Rechazamos que el gobierno, que prometió demagógicamente la creación de 500.000 puestos de trabajo, pretenda descargar el peso de su inutilidad, violando derechos laborales, con el fin de congraciarse con los sectores patronales acostumbrados a la impunidad en el avasallamiento de los derechos del trabajador”, destacó el escrito.

Añadió que la orientación que aplica el presidente Peña se enmarca dentro de la tristemente célebre máxima cartista del “usen y abusen del Paraguay” en este caso es un llamado al empresariado al “usen, abusen y violen los derechos de los trabajadores”.

Hasta se podría eliminar otros derechos como las vacaciones, lamentan

La CCT advirtió que lejos de actuar con firmeza y hacer que las patronales cumplan con la legislación laboral, el razonamiento del gobierno es “ya que las patronales violan recurrentemente la ley, eliminemos la ley”. Advirtieron que con este criterio sostenido por el gobierno, que responde a las recetas de flexibilización laboral dictadas por el FMI, el Banco Mundial y otros organismos, “mañana van a plantear eliminar el derecho a las vacaciones, el derecho a la seguridad social y a la bonificación familiar”.

Asimismo, el gremio rechazó las argumentaciones de la Ministra del Trabajo, Mónica Recalde, quien plantea que el objetivo del proyecto se orienta a modernizar el Código Laboral. “Esta demagógica explicación no tiene sustento jurídico, es más, es totalmente violatorio del principio de la progresividad y la no regresividad, principio jurídico universal aceptado por el derecho nacional e internacional que sostiene que cualquier modificación de la legislación no puede retroceder con respecto a los derechos de los trabajadores”, destacó.

Desde la CCT llamaron a todas las organizaciones sindicales a reorganizar las fuerzas para salir a las calles a rechazar este nefasto proyecto del Ejecutivo. “Sólo la movilización y la lucha podrá detener este intento”, manifestaron.

Dejarán sin protección a los trabajadores violando acuerdos y la constitución

La presidenta del gremio, María Stela Silva Invernizzi, advirtió que desde donde se mire la intención perjudica a la clase trabajadora y terminará precarizando el trabajo e incrementando la explotación laboral, además de dejar fuera de la protección a los pocos trabajadores formales sin posibilidad de acceder a la jubilación.

Además, señaló que viola los acuerdos internacionales y la propia Constitución Nacional. “En conclusión, eliminar la estabilidad laboral en Paraguay, al atacar la inamovilidad, violaría convenios internacionales y principios fundamentales del derecho laboral establecidos por la OIT, la DUDH y el PIDESC. La flexibilidad laboral propuesta podría terminar precarizando el trabajo, incrementando la explotación laboral y, en última instancia, reduciendo la capacidad de los trabajadores para vivir dignamente”, concluyó.