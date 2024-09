El comunicado del IPS sobre renuncia colectiva de cirujanos pediátricos

Cirujanos pediátricos del Instituto de Previsión Social (IPS) han presentado una renuncia colectiva como una medida para exigir el cumplimiento de una ley que plantea principalmente la reducción de la carga horaria horaria a 12 horas semanales.

El IPS emitió un comunicado en el que señala que renuncia de los cirujanos pediátricos “busca obligar a nuestra institución a privilegiar a una especialidad por encima del resto”.

“La ley de la carga horaria de 12 horas, que alcanzará a todos los profesionales en su momento, exige una implementación gradual según la disponibilidad presupuestaria y de recursos humanos. Además, todas las especialidades en el IPS han aceptado el ingreso paulatino”, mencionó la previsional en su comunicado.

Hasta la fecha, hay 501 médicos beneficiados con la implementación de la reducción de la carga horaria y, siempre según la previsional, cada 10 meses ingresarán otros más en igual cantidad.

IPS alega limitación de recursos

La previsional aseguró en su comunicado que por limitación de recursos económicos no puede ingresar de forma inmediata a todos los médicos. “No es que el IPS no quiere cumplir con la ley como se intenta instalar mediáticamente”, refirió.

El ingreso inmediato de todo el plantel demandará US$ 40 millones más al año que el IPS no cuenta hoy, según informó. Ante esta situación, agregó en su comunicado, el IPS viene realizando una implementación paulatina y equitativa que es una “alternativa justa que responde a las posibilidades financieras actuales”.

“El interés general de los asegurados y del resto del cuerpo médico que comprende la situación debe primar por encima de los intereses de un grupo en particular que exige recibir un trato privilegiado”, resaltó el IPS.

En la parte final, el IPS señaló que por instrucciones del presidente Santiago Peña están abierto al diálogo para hallar soluciones.