Monseñor Valenzuela: “Muchos buscan sacar provecho de la gente y van buscando puestos de honor”

Monseñor Ricardo Valenzuela ofició la santa misa dominical de las 7:00 en el santuario de Caacupé. Durante su prédica habló sobre la realidad que se da en muchos lugares de nuestro país.

Dijo que “muchos en la vida cotidiana buscan sacar provecho de la gente. Y van buscando puestos de honor siguiendo la tentación de hoy que es tan grande el figuretismo”, señaló.

Así también cuestionó que haya personas que ven a alguien que está pasando necesidad y hacen caso omiso, incluso teniendo la posibilidad y los recursos para ayudar. “¿Qué podemos hacer? Hay que recriminarles seriamente. Podemos poner un ejemplo; alguien dice sentir profunda compasión por los niños pero no hace nada al respecto”, dijo.

“Jesús nos ha advertido que en el día del juicio final él nos va a decir: ‘Tuve hambre y te compadeciste de mí, tuve frío y me aliviaste, tuve cárcel y luchaste contra el sistema carcelario’. Jesús nos dará la oportunidad de hacer algo, si es que somos seres serviciales”, agregó.

“Hacer una buena obra no es ser superior a los demás, simplemente por haber hecho algo bueno, eso hay que atribuirle al señor. Todos tenemos la capacidad de hacer cosas buenas. ¿Por qué no lo hacemos?”, se preguntó monseñor.

No renunciar al bien

El obispo también indicó que las personas no deben de renunciar a hacer el bien solo porque no se valore el acto de la ayuda.

“No podemos renunciar al bien solo porque no fueron agradecidos con nosotros. A veces ayudamos a alguien y no lo agradece. Al que te pide, dale. No importa si es ingrato contigo porque lo que vale es la actitud, el gesto generoso de tu corazón”, explicó.

De esta manera monseñor exhortó a los a los feligreses a nunca olvidar el gran poder que tiene hacer una oración porque eso nos acerca a nuestro señor.

“Cuando el afligido invoca al señor él lo escucha. La Virgen María que creyó en la palabra del señor no perdió nunca su fe en Dios cuando vio a su hijo rechazado, ultrajado y crucificado se quedó llorando junto a el hasta ver la resurrección de hijo. Aprendamos de ella a testimoniar nuestra fe con humildad y servicio”, finalizó monseñor Ricardo Valenzuela.

En la jornada de la capital espiritual como cada domingo se tuvo una importante concurrencia de feligreses quienes fueron desde diferentes ciudades como: Nueva Italia, Luque, Itauguá, Presidente Franco y Misiones.

La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del coro San Ramón Nonato de Laurelty Luque.

