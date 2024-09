Incendio en el Chaco: ganaderos no se presentaron a declarar, pero fiscal dice que deben acudir “al menos una vez”

El fiscal Nelson Colmán, quien está a cargo de la investigación sobre los incendios forestales que están ocurriendo en el Chaco, confirmó que los ganaderos que fueron convocados a declarar no se presentaron a declarar ante la Fiscalía, sino que enviaron a sus abogados.

En este sentido, el agente dijo que si bien los abogados tomaron intervención legal en la causa y pidieron acceso a las actuaciones del Ministerio Público, aun así los ganaderos no están eximidos de presentarse personalmente, y deben hacerlo “al menos una vez”.

Por tanto, el investigador los volverá a convocar, pues debe hacerles numerosas preguntas, en busca de averiguar cómo exactamente se inició el fuego.

Recordemos que se presume que el fuego comenzó en una de las estancias, pero se desconoce quién fue el responsable exactamente, si es que fueron los propietarios, o si estas propiedades estaban siendo arrendadas.

Investigación avanza aún sin declaración

El fiscal sostuvo que independientemente a la declaración de los estancieros, la investigación está avanzando con otras actuaciones y elementos. No obstante, dijo que por el momento no puede proporcionar más datos para no frustrar las pesquisas.

Un gran incendio forestal se registró en las últimas semanas en la zona de la reserva natural del cerro Chovoreca, en el norte de Alto Paraguay.

El Instituto Nacional Forestal identificó a dos establecimientos ganaderos como puntos de inicio del incendio el pasado 2 de septiembre y afectó a parte de la reserva natural del cerro Chovoreca, en la frontera con Bolivia.

Los ganaderos debían acudir a hacer su descargo, pero optaron por no presentarse. Los terratenientes también debían llevar documentos relacionados a sus estancias.

Fuego arrasó con bosques

El masivo incendio forestal que arrasó con decenas de miles de hectáreas de tierras durante las primeras dos semanas de septiembre.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) individualizó como dueños de las estancias afectadas a Hugo Miguel Zelada y Hugo Sebastián Jara, quienes tendrían un contrato de arrendamiento de las tierras con la empresa ganadera La Clemencia S.A.

La presunción de las autoridades es que el incendio se produjo a consecuencia de una “limpieza de campo” con fuego, una práctica habitual en establecimientos ganaderos para adecuar tierras al pastoreo de ganado, pero que esta vez se les habría ido de las manos.

En paralelo a la investigación del Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente puso en marcha un sumario administrativo que podría aplicar una multa entre 10.000 y 20.000 jornales mínimos a los propietarios de las tierras donde se originó el incendio.