Centro de Estudios Judiciales califica de “alevosa violación” el acceso a datos privados por la CBI

El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) emitió un comunicado que calificó de “alevosa violación” la intención de la Comisión Bicameral de Investigación de acceder a datos privados.

Lea más: Extitular de una CBI afirma que comisión garrote debió pedir informe a la Corte y no a estudio jurídico

“La Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio de hechos punibles de Lavado de Activos, contra el patrimonio del Estado, Contrabando y otros delitos conexos, ha conminado al Centro de Estudios Judiciales (CEJ) a que entregue información que está protegida constitucional y legalmente, por lo que decidimos solicitar a la justicia que nos ampare ante esta abierta y alevosa violación sin precedentes en la historia paraguaya”.

Más adelante expresa, “el juez Trovato, en su decisión, entendió que nadie puede oponerse a la requisitoria de un poder investigador; sin embargo, señala claramente que el pedido de información debe realizarse por la vía establecida en nuestro marco jurídico, es decir, a través de una petición judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 137″.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comisión cartista resuelve hoy si usa el garrote judicial contra las ONG

“Si se realiza por esa vía, los miembros de la Comisión deben fundamentar sus razones y argumentos, evitando los allanamientos como habían amenazado públicamente algunos de sus miembros”, comunicaron.

Alevosa violación de datos privados con un criterio erróneo

“Creemos que los contratos privados son como se los define: privados, y cuyas derivaciones tienen en otras instituciones del Estado maneras de control y seguimiento. Estamos convencidos de la transparencia entre fondos públicos e instituciones, como lo dice la ley de acceso a la información pública que nosotros hemos impulsado, pero claramente eso no impacta sobre acuerdos privados que se pacten”, sostienen.

En el escrito también se lee, “bajo el criterio erróneo de la mencionada comisión, cualquier contrato entre privados se convierte en objeto de escrutinio público contraviniendo el órden jurídico y transformando a la Comisión legislativa en un mecanismo de persecución y chantaje, lo cual no debería ser su propósito ni función”.

“Creemos firmemente que en una República las garantías a los actos privados son fundamentales si queremos vivir bajo un verdadero Estado de Derecho. ¿Quién podría sentirse resguardado a futuro si esto se considerase natural y normal? ¿Qué República puede confirmarse con actos y petitorios amenazantes de este estilo?”, se preguntan.

Y prosiguen, “los límites deben ser puestos con claridad: los actos privados entre privados solo competen a las partes. Este principio no puede ser violado bajo ningún pretexto y menos cuando las intensiones son derogatorias de derechos de privacidad y de respeto a los derechos individuales”.

Argumentan, “como institución establecida desde hace más de 17 años en el país, jamás habíamos experimentado situación similar. Hemos contribuido constantemente al fortalecimiento del sistema de justicia y de Derecho en el Paraguay, promoviendo el cumplimiento de la Constitución y de las leyes”.

Y finalmente destacan, “no podemos ir en contra de ellas sin entender que una claudicación solo traerá nefastas consecuencias para el país. Los datos privados no pueden ni deben ser violados so pena de destruir las bases fundacionales de una República. Todo debe hacerse teniendo a la justicia de su lado y no a la prepotencia política que se desea imponer. Defenderlos es defender la democracia”.