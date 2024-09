Caacupé: “Hay que cambiar la manera de pensar y purificar la conciencia”, dijo el presbítero Villagra

El presbítero César Neri Villagra ofició la misa dominical de las 7:00 en el santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé.

En su prédica dijo que en la realidad que se vive hoy en día hay que cambiar la manera de pensar, purificar la conciencia, asociando nuestra conciencia a la conciencia de Cristo, de tal manera que nos configuremos con él en el pensamiento.

“Jesús con sus manos toca al enfermo y lo sana. Con sus manos toca al leproso y lo cura. Con su mano bendice. Con su mano acoge al niño y lo resguarda. Con su mano hace el bien. Es poder para hacer el bien, pero también con la mano se puede hacer el mal”, dijo.

Hay que evitar maldecir

Asimismo, el presbítero hizo énfasis en que aunque a veces se presenten adversidades en la vida, hay que evitar maldecir al prójimo.

Dijo que uno no se da cuenta, pero se puede maldecir con la mano, se puede aniquilar, se puede asesinar, se puede hacer un gran mal. “Por eso si la mano es ocasión de escándalo, es mejor cortarlo. Jesús no habla en forma literal, sino en forma figurada, para decir que hay que eliminar de raíz todo aquello que pueda causar escándalo.

“Es decir, nuestro poder, nuestra capacidad de actuar, tiene que estar en consonancia con la actuación del Mesías, de tal manera que podamos producir el bien y no el mal. Para llevar esperanza, para llevar salud, y no para llevar muerte, y no para llevar maldad”, agregó.

“Si nosotros vamos a elegir el camino del mal, que viene a ser una vida entregada al mal, a la maldad, es mejor cortarse los pies para descansar de ese camino. El presbítero indicó que los pensamientos, los planes, los proyectos, las ideas o las ideologías, como tenían los apóstoles, hay que tenerlos en cuenta.

“La ideología de la gloria, la ideología del triunfo mundano. En eso Jesús les dice, es mejor quitarte ese ojo, antes que entres con los dos ojos al infierno, al fuego eterno. Es mejor entrar con un ojo que con ambos irse al infierno. Es decir, quitar, sacar, evacuar esa ideología que nos lleva hacia la perdición”, puntualizó el presbítero César Neri Villagra.

En la jornada dominical se tuvo una importante concurrencia de feligreses que acudieron desde Canindeyú, Posadas, Itapúa, General Chaco Argentina, Luque, Asunción y Filadelfia.

La animación de canciones religiosas estuvo a cargo del Coro Sagrado Corazón de Jesús y María de la Parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa.

