“Nenecho” insiste en que cumbre de “economía verde” no costará “un solo guaraní” a Asunción

Al salir de su audiencia de imposición de medidas por la imputación de supuesta lesión de confianza y asociación criminal que enfrenta, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), volvió a negar que la Municipalidad vaya a pagar por la realización de una Cumbre Mundial de Economía Verde en Asunción.

La semana pasada, durante un viaje a Nueva York, el intendente Rodríguez anunció que en noviembre se realizará en Asunción una cumbre de “economía verde”, a cargo de la Advanced Leadership Foundation, que enmarcó como una oportunidad para que la capital atraiga inversiones internacionales.

Ayer, la Junta Municipal de Asunción dio entrada al documento del convenio entre la Municipalidad y la fundación organizadora del evento, que detallaba que el costo del evento será de 360.000 dólares y que “las partes se comprometen firme e inobjetablemente a arbitrar los mecanismos necesarios para lograr captar dicho costo operativo a través de fondos públicos y privados”.

El intendente Rodríguez calificó como “una mentira más” la afirmación del concejal opositor Álvaro Grau (Patria Querida), quien dijo que la cumbre supondría un derroche innecesario de dinero en momentos en que la Municipalidad de Asunción atraviesa una crisis financiera.

“Una mentira más de este muchacho que hace su campaña, tratando de ser candidato a intendente para después jugar la concejalía nuevamente a costilla mía, es un gran mentiroso”, dijo.

“Ni un solo guaraní”

Afirmó que la realización de la cumbre no va a costar “un solo guaraní” de fondos municipales y que la fundación organizadora “tiene 18 empresas que son los spónsores que van a estar solventando los gastos”.

“Si uno ve el convenio (...) dice que la fundación se va a hacer cargo de los gastos, y cuando menciona que la Municipalidad va a arbitrar los medios significa que la aceptación tiene que ser con visto bueno del intendente, previa aprobación de la Junta”, agregó.

Luego, reiteró su ataque al concejal Grau, afirmando que es un “gran disparatero” que “está haciendo su campaña” para “ser intendente” y “negociar ser número uno de la concejalía de la oposición”.

Plaza Naciones Unidas

También comentó sobre el retraso de las obras de mejora de la Plaza Naciones Unidas, ubicada en el barrio Mburicaó de Asunción, y afirmó que se debe a que “hubo modificaciones iniciales” al proyecto, para las cuales se necesitaba aprobación de la Junta Municipal y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Calificó de “disparate” las afirmaciones del concejal Grau de que las obras no continuaban por falta de pago a la empresa contratada.

“Uno no puede abonar sin tener las documentaciones de respaldo, no se abonaba el certificado porque no se contaba con todas las autorizaciones”, subrayó.