Misiones: denuncian supuesto hecho de estafa en cobro de indemnización de la ANDE

Eliseo Quiroz, de la comunidad de San Javier, una de las compañías de la ciudad de San Ignacio en el departamento de Misiones, realizó una denuncia pública sobre un supuesto hecho de estafa que ocurrió en diciembre del año 2020, cuando a su nombre se cobró la suma de G. 170 millones.

De acuerdo con la denuncia de Quiroz, tras un proceso judicial que mantuvo con la ANDE por la afectación de una parte de su terreno, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del décimo tercer turno dictó la sentencia definitiva a favor del ciudadano Eliseo Quiroz.

En la parte resolutiva de la sentencia se especifica lo siguiente: hacer lugar a la demanda de indemnización por daños y perjuicios que promueve Eliseo Quiroz contra la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por la suma de G. 170 millones, que la accionada deberá abonar al actor en el plazo de 10 días de quedar firme esta sentencia, más los intereses, de conformidad con los alcances expuestos en los considerandos de la sentencia. Esta sentencia tiene fecha del 4 de diciembre de 2020.

Según las declaraciones de Quiroz, él nunca fue notificado sobre la sentencia que fue a su favor. Comentó que no realizó más averiguaciones sobre su caso debido a la pandemia del COVID-19 y que, una vez que se levantaron las restricciones, reactivaron su caso y encontraron que ya había una resolución y que la indemnización ya había sido cobrada.

“Una vez que se levantaron las restricciones debido a la pandemia, fuimos a averiguar sobre nuestro expediente y resulta que encontramos que ya teníamos una sentencia favorable a nuestro caso y, además, que la indemnización ya fue cobrada por un valor de G. 170 millones”, manifestó.

“En el juzgado nos presentaron un documento donde el representante legal de la ANDE, Óscar Manuel Chávez Barboza, entregó el cheque de mi indemnización a un abogado llamado Hugo Villagra, quien presentó un supuesto poder especial que le otorgué por escribanía, lo cual jamás hice yo”, explicó Quiroz.

El documento que fue entregado a Eliseo Quiroz reza de la siguiente manera: Objeto: Comunicar pago de indemnización efectuada por la ANDE. Óscar Manuel Chávez Barboza, abogado en representación de la ANDE, entregó al abogado Hugo Villagra (matrícula 17.220), en representación del señor Eliseo Quiroz, el expediente número 386, año 2018.

Se comunica en estos autos el pago de la condena a través de la sentencia 602 del 4 de diciembre de 2020, por la suma de G. 170 millones, efectuado por la ANDE a favor del señor Eliseo Quiroz. Dicho pago indemnizatorio se efectivizó por cheque número 6292757, del Banco Nacional de Fomento, cuenta corriente número 915023/5 a nombre de la ANDE.

El cheque fue emitido a nombre del señor Eliseo Quiroz, “NO TRANSFERIBLE”, y entregado al abogado Hugo Villagra, conforme a la autorización expedida por el señor Quiroz a través del Poder Especial plasmado en la Escritura Pública número 319 del 11 de diciembre de 2020, pasada por ante la escribana pública Lidia Ada Luz Aceval Mazacote.

De acuerdo con lo señalado en el documento, el señor Quiroz habría realizado a través de la escribana Ada Luz Aceval, de San Juan Bautista, Misiones, un poder especial para que su supuesto abogado Hugo Villagra pudiera retirar y efectivizar el cheque del pago de su indemnización por el valor ya mencionado.

En ese sentido, Eliseo Quiroz desconoce todo tipo de poder que pueda tener el abogado Villagra. “Yo no conozco al señor Hugo Villagra y hasta te puedo decir que no conozco a la escribana Lidia Ada Luz Aceval. De esos G. 170 millones no he recibido ni un guaraní. Recién me enteré cuando fuimos a averiguar nuestro expediente. No he recibido ningún tipo de notificación cuando salió la sentencia de mi caso”, señaló.

El cobro de la indemnización y de todos los trámites ocurrió en diciembre del 2020 y la denuncia de la supuesta estafa fue realizada por el señor Quiroz en marzo del 2022 ante el Ministerio Público en la unidad fiscal número uno, a cargo de Eduardo Javier Alegre Jara.

“Una vez enterado de lo que nos sucedió, nos acercamos al Ministerio Público para hacer nuestra denuncia y que se pueda investigar. Estuvimos dialogando con el fiscal Eduardo Alegre, quien, lamentablemente, no nos dio una esperanza alentadora. Lo único que puedo pedir, aunque creo que es en vano, es justicia justa para mi caso”, concluyó Eliseo Quiroz.

En ese sentido, el agente fiscal del caso nos comunicó que estaría revisando el expediente correspondiente y que el día de mañana jueves estaría dando declaraciones sobre el tema en cuestión.