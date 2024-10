Ante la falta de ventas, tomateros destruyen sus productos sobre la ruta PY02

Un grupo de aproximadamente 50 agricultores, a las 09:00 de este lunes, se reunió al costado del km 160 de la Ruta PY02, en la zona denominada Arroyo Guasu, del distrito de Caaguazú, y echaron sus productos sobre la capa asfáltica. Posteriormente, bloquearon la vía por un lapso de 20 minutos.

Los tomateros indicaron que están desesperados por la falta de ventas de sus productos. Desde hace un mes que no pueden comercializar el fruto, y lo poco que venden lo hacen a muy bajo precio. Los agricultores están haciendo el máximo esfuerzo para cosechar los tomates y amontonarlos en los pequeños depósitos para mantener la hortaliza, pero, ante la falta de ventas, miles de kilos se pierden.

Para evitar la pérdida total de la producción, los agricultores rematan sus tomates a G. 2.000 el kilo en finca, pero tampoco logran dar salida a sus hortalizas.

El productor Enrique Martínez manifestó que cada seis meses se endeuda G. 40.000.000 para poder cultivar e intentar obtener ganancias en sus fincas, pero cada año la situación se hace más difícil. Indicó que todos los supermercados y locales comerciales del país están saturados de tomates de contrabando y que las autoridades no hacen nada para solucionar el problema.

Añadió que agotaron todas las instancias y métodos de venta y que ya no saben qué hacer ante la saturación del mercado. Dijo que el gobierno no quiere saber nada de la gente de la chacra y que no tienen ningún apoyo de las autoridades de turno.

El director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ernesto Sotelo, reconoció que actualmente existe mucho tomate de contrabando y que el mercado está saturado. Señaló que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) no está expidiendo los permisos de importación del tomate y, lamentablemente, los mecanismos de control están fallando en las fronteras y rutas.

La demanda nacional de tomates es de unos 180.000 kilos por día, pero, sumado a la muy buena producción del país y al contrabando masivo, el mercado nacional está saturado de tomates.

Los productores aseguraron que en los próximos días prevén una reunión con las autoridades del MAG, pero si no existe una rápida respuesta, optarán por una medida de fuerza más dura hasta encontrar una solución a sus problemas.