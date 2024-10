Cierran temporalmente laboratorio del hospital de Curuguaty

La directora Hospital Distrital de Curuguaty, doctora Angie Duarte, confirmó que se clausuró la sala de laboratorios de análisis clínicos para introducir mejoras a fin de evitar cualquier colapso del edificio, que está muy deteriorado. Sin embargo, no se previó un local alternativo para seguir brindando el servicio a la ciudadanía, que deberá esperar unos 30 días para acceder a los análisis en el local asistencial.

“Nada se hace. Yo estuve internada y me pidieron análisis de urgencia. Se les pregunta y ellos no te quieren informar. Le mostré a un licenciado y me dijo que debo ir a quejarme a la prensa”, refirió Patricia Rodríguez, quien estuvo internada en el nosocomio.

Ante esta situación, el Dr. Sergio Ambrasath, director de la XIV Región Sanitaria, dijo que se suscribió un convenio con la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS) para la realización de los análisis en la previsional para los pacientes internados y para los casos de urgencia.

Pidió a la ciudadanía que tenga paciencia para que se completen los trabajos de manera que se ofrezcan mejores condiciones a los funcionarios y mejores servicios a los recurrentes.