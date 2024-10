Luis Ramírez sobre escuelas con menos de 50 alumnos: ‘No cerraremos, reorganizaremos y apoyaremos’

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, expuso ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que uno de los planteamientos para el 2025, será la presentación de un proyecto de ley de reorganización de las escuelas del país.

Esta mañana, al terminar el anuncio del Festival Nacional Estudiantil Guaraní Púpe 2024, Ramírez habló con periodistas y explicó que hay 3.000 centros escolares que tienen menos de 50 alumnos, muchos de los cuales están a 100 metros o en la misma cuadra que otra institución con mayor infraestructura. La intención es que estas escuelas con menos de 50 alumnos puedan ser absorbidas por las que tienen más condiciones y ya cuentan con más estudiantes.

El ministro de Educación aseguró que esta medida no dejará a nadie afuera. Sin dar mayores detalles, indicó que la reestructura no afectará a los establecimientos que tienen 20 o 30 estudiantes matriculados que cumplen una función muy importante en la comunidad.

Ramírez mencionó también, que la reorganización tampoco afectará a las instituciones que son las únicas opciones para los estudiantes en sus zonas. Este plan, es un proyecto que descansa en la cartera desde el 2014, según dijo.

Reorganización de escuelas: ¿en qué consiste el proyecto?

Luis Ramírez expresó que, además de reubicar a los estudiantes de locales escolares con menos de 50 alumnos -a excepción de los casos mencionados más arriba- la intención es “potenciar las escuelas, es decir llevar toda la infraestructura a la escuela que tiene más posibilidades de crecer y poner todos los alumnos en esa escuela”.

“Esto no quiere decir que vamos a cerrar las escuelas. Aclaro esto porque por ahí ya se está diciendo y eso no corresponde”, prometió el titular de Educación. Refirió que los centros escolares que queden sin alumnos tras la reubicación, serán transformados en centros de retroalimentación.

“Las otras escuelas pasarán a cumplir una función muy importante, que es la función de retroalimentación. Nosotros tenemos una serie de jóvenes y muchos chicos que abandonan la escuela por rezago, porque no entienden, se quedan atrasados un año, se quedan atrasados dos. No se hizo un diagnóstico, no se sabe por qué no están aprendiendo”, manifestó.

Entonces, refirió que los centros educativos serán convertidos es espacios para detectar estas dificultades de aprendizaje y, ayuden a los estudiantes con rezago a incorporarse de nuevo rápidamente al sistema.

Reorganización de escuelas: plan piloto iniciará en el 2025

El MEC plantea comenzar a implementar la reorganización de los centros escolares con un plan piloto que arrancará, según lo planificado, a partir del año que viene. El piloto comenzaría en 3 o 4 escuelas de distintos tamaños, pequeñas, medianas y grandes.

“Vamos a ver cómo funciona en algunas comunidades. Hay que ver otros detalles como el traslado, el transporte”, remarcó el ministro Luis Ramírez. Luego de este primer paso, la intención es extender el proyecto en el 2026.