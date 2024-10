PGN 2025: MEC pedirá US$ 15 millones para reparar escuelas

El ministro de Educación, Luis Ramírez, contó que entre los pedidos para el Presupuesto 2025 solicitarán US$ 15 millones para reparación y mantenimiento de escuelas. Destacó que desde hace 12 años no se contaba con estos fondos, pues todo se centraba en construcción, no en arreglos.