“Me da igual si se desarrolla o no”, dijo Nenecho sobre subasta de la Costanera a la Junta Municipal

Óscar “Nenecho” Rodríguez aseguró que lo que quiere es dejar constancia de que su administración al menos intentó “desarrollar” la Costanera de Asunción con la subasta de varias hectáreas que plantea.

“Estoy aquí de motu proprio, no es que estoy aquí para ser acusado y rechazo categóricamente las acusaciones planteadas. Yo puedo enviar algo de intendencia, porque creo que es así, y ustedes me dicen ‘no, no es así, hagamos de esta forma’, y yo me allano a esa forma. Lo único que yo quiero es que se desarrolle la Costanera, o por lo menos estar en la historia de que se intentó hacer en esta administración, me da igual si se desarrolla o no se desarrolla”, refirió.

Insistió en que su administración remitió un pliego de bases y condiciones en donde están las reglas establecidas para la subasta y que las mismas estipulan la condición para evitar la especulación inmobiliaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En cuanto a la especulación inmobiliaria, previendo eso, también dentro de ese pliego está establecido que aquel inversor que adquiera dichas tierras, tiene un plazo de seis meses para presentar el proyecto que va a desarrollar, para evitar de que no venga un Óscar Rodríguez a comprar y especule para vender aquí a cinco años”, aseveró.

Lea más: Nenecho apura subasta de Costanera, pese a plan de desarrollo urbano que cuadruplicaría valor de tierras

Nenecho acusa a la Junta de no leer

El intendente acusó a varios concejales de no leer y no asistir a las sesiones de las comisiones, ya que recalcó que la Junta Municipal tiene toda la potestad para rechazar lo propuesto por la intendencia.

“Es una potestad o una herramienta el ingreso de mensajes, dictámenes, notas, incluso minutas sobre tablas. Está en el reglamento, vamos a leer el reglamento, eso no implica y vuelvo a reiterar, el hecho de que presente sobre tablas que tenga que ser aprobado. Lastimosamente, no leemos el reglamento y hay muchos que incluso ni el orden del día leen para la sesión”, expresó.

Además, pidió a los concejales no aprovechar sus curules para decir lo que piensan de algunas personas, ya que dichas opiniones son personales y muchas veces no condicen con la realidad.

“Así como también preguntamos sobre el contenido de una documentación que creemos que es así, pero todavía ni vimos ese documento. Está en la comisión, les pido encarecidamente de todo corazón, asistamos a las comisiones, veamos, estudiemos, no opinar de oído o lo que sale nomás en algún medio, creer que es así”, refirió.

Lea más: Subasta de Costanera: tierras están incluidas en proyecto de desarrollo del MOPC, con préstamo aprobado del Banco Mundial

Potestad de poner reglas de juego es de concejales

El intendente aprovechó para señalarles a los concejales que es potestad de ellos poner las reglas de juego para cualquier proyecto de desarrollo en la capital.

“Están las documentaciones en la comisión, ahí está establecido cuál es el destino y vuelvo a reiterar, es potestad de ustedes, señores concejales, poner las reglas de juego. Si es que no quieren, pues rechacen, no me afano, no estamos ansiosos o deseosos, rechacen, pero va a quedar en la historia que fue esta administración quien procuró, con reglas de juego claras, con un plan claro, que está también aquí en la Junta desde hace meses, que todavía no se estudió”, indicó.

Insistió en que lo que más daña es que no se lea lo que remite intendencia o que no se asista a las comisiones cuando se tratan los temas importantes.

“Está en el pliego de bases y condiciones, pasa que todavía no leímos y eso es justamente lo que tanto daña y perjudica, que no leemos o no asistimos a las comisiones y venimos a opinar acá por boca de ganso, por lo que escuchamos, por lo que creemos o por la percepción que tiene una persona con respecto a la otra”, criticó.

Lea más: Subasta de tierras de Costanera: Nenecho presenta pliego para vender 6 hectáreas

Nenecho quiere que terrenos “no sean ocupados”

Nenecho recalcó que como Asunción no tiene una hidroeléctrica, como la tienen las ciudades de Hernandarias, Cambyretá y Encarnación, no tienen una fuente de recursos importante con la que puedan desarrollar la Costanera.

“Quiero dejar constancia en acta de esta sesión de que la intención nuestra es que se desarrolle, que tengamos una costanera diferente a la que hoy tenemos. No tenemos nosotros un Yacyretá, no tenemos un Itaipú, que desarrollaron las costaneras. Nosotros tenemos que virarnos y ver la forma de desarrollar nuestra costanera”, agregó.

El intendente de Asunción también enfatizó en que con el intento de desarrollo que plantea, podrán contener que los terrenos de la Costanera no sean ocupados.

“Hoy podemos seguir conteniendo que esos terrenos no sean ocupados, pero ¿qué va a pasar el día de mañana, que esos terrenos que hoy tenemos disponibles sean ocupados?, ahí van a decir, y ya le doy un titular más para este medio amigo, ‘por inutilidad del intendente, tierras de la Costanera son ocupadas’, ese es el titular que yo le doy a ustedes, mi querido amigo de la prensa, porque ese es el titular que van a hacer o que van a sacar”, dijo.