Video: pacientes deben esperan en el piso para ser atendidos en el centro ambulatorio de IPS

Los pacientes de IPS que buscan ser atendidos en el centro ambulatorio del hospital central, deben esperar en el piso muchas veces, debido a que no hay bancos fuera del edificio, pero adentro sí, lo que da un triste contraste de sillas vacías y gente sentada en el suelo.

“Al llegar nosotros, a las 3:45, la atención es buena, es rápida, no hay problema. Había gente en el piso sentada y las puertas cerradas, no hay un banco para que la gente se siente. Es una constante de todos los días, la gente va antes de que se abran las puertas y no hay un guardia, nada que permita que la gente se siente”, indicó uno de los pacientes.

Incluso, ante la falta de un orden y la cantidad de personas que acuden al lugar, los mismos pacientes se organizan para respetar un orden de llegada, siendo los mismos quienes expiden números por orden de llegada para acceder al servicio.

“Había una señora de entre los pacientes que tomó la iniciativa de empezar a dar números a los que llegaban, porque en ocasiones anteriores, que ya había estado la señora, la gente llegaba y a la hora ponerse en la fila, cualquiera nomás ya se metía, entonces para que no vuelva a pasar eso, empezó a dar números y dio más o menos 50 números y después el resto si se ponía en la cola”, dijo.