IPS no cuenta con un insumo básico para análisis laboratorial, denuncian pacientes

La falta de insumos que afecta al Instituto de Previsión Social (IPS) se torna cada vez más crítica, según pudo comprobar un equipo de ABC TV, este lunes, en la Clínica Periférica Yrendagué, ubicada en Mariano Roque Alonso.

En dicha clínica no solo hay faltante de medicamentos, sino también de insumos básicos tales como los frascos para toma de muestras biológicas o heces, según denunciaron pacientes y familiares.

El padre de un paciente reveló que su hijo —con presuntos síntomas de apendicitis— requirió de un análisis de urgencia, por lo que tuvo que ir durante la madrugada a rebuscarse en las farmacias de la zona.

“A las 03:00 vine, me pidieron el estudio y no tenían frasco para orín, tuve que rebuscarme por las farmacias. Eso te dice que hay carencias”, lamentó.

No hay ecógrafos ni ambulancias en IPS

Esta familia no solo tuvo que lidiar con la falta de insumos básicos, sino también con otras carencias, pues comentaron que tampoco este centro asistencial cuenta con ecógrafos, por lo que su hijo deberá ser trasladado al Hospital Ingavi del IPS.

“Ahora el problema es que mi hijo vino de urgencias, parece que tiene apendicitis y no hay para hacerle ecografía. No se hizo y se le va a tener que trasladar. Se está pidiendo ambulancia y vamos a ver, porque si no viene vamos a tener que ir en Bolt”, apuntó, por su parte, la madre del paciente.

Faltan medicamentos costosos

La mujer, quien dijo ser paciente oncológica, refirió que suele retirar sus medicamentos en este local del IPS y que constantemente hay faltante de calcio que debe consumir para su tratamiento.

Una pareja de adultos mayores también comentó que fue esta mañana para realizarse análisis laboratoriales, pero se encontró con la sorpresa de que no había disponibilidad del frasco para toma de muestras.

Otras denuncias que se reportaron tienen que ver con la falta de medicamentos, principalmente aquellos más costosos, como antibióticos.