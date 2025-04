¿Honor Colorado apoyará juicio político a Emiliano Rolón? Esto respondió un diputado cartista

El diputado Rodrigo Gamarra, del movimiento Honor Colorado, se pronunció sobre el eventual pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, impulsado por el abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El planteamiento surgió luego de que el Ministerio Público, a través de la fiscala adjunta Matilde Moreno, ratificara el pedido de desestimación de la causa penal.

Según explicó Gamarra, la bancada de Honor Colorado aún no debatió formalmente el tema. “Todavía no hay nada oficial, entonces es difícil omitir una opinión sobre cuál sería la postura del bloque”, declaró. No obstante, cuestionó con firmeza la decisión fiscal de cerrar el caso sin imputaciones.

“Se nota que no se hicieron bien las cosas”

El legislador cartista expresó su descontento con el proceder de la Fiscalía. “Con franqueza, creo que acá no se obró bien desde el inicio. No soy abogado, pero el derecho se basa en la lógica, y acá se nota que no se hicieron bien las cosas. No hay ni un solo imputado”, lamentó.

Recordó que el diputado “Lalo” Gomes fue asesinado en su domicilio, en un ataque con armas de fuego. “Entraron con fuerza, a balazos, y lo ejecutaron. Para mí, ameritaba que todos los involucrados debían estar imputados y detenidos. Pero eso no ocurrió”, enfatizó.

¿Existe un vínculo Rolón - Cartes?

Consultado sobre si existe alguna relación entre el fiscal general Emiliano Rolón y el expresidente Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, Gamarra negó rotundamente cualquier nexo. “Yo jamás vi a Emiliano Rolón cerca para decir que está trabajando con nosotros”, aseguró.

También indicó que, llegado el momento de recibir el libelo acusatorio, la bancada analizará los argumentos antes de tomar una decisión. “Si hay fundamentos sólidos, se obrará en consecuencia”, afirmó.

El diputado sostuvo que la ciudadanía merece respuestas claras sobre si el fallecido parlamentario estaba o no vinculado al crimen organizado. “Era una persona altamente influyente, pedía favores. Y hoy no tenemos un veredicto. El cierre del caso nos deja insatisfechos”, remarcó.

Por último, Gamarra dijo desconocer si habrá una reunión formal con Óscar Tuma, pero reiteró que lo que está fallando es el sistema judicial. “Desde todo punto de vista, la Fiscalía no está obrando como corresponde”, reiteró.