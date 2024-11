Ayolas: capacitan a docentes en educación inclusiva

El evento se desarrolló en el salón auditorio del Centro Educativo Integral “San Benito” con la presencia de la supervisora de educación departamental, Lic. Felisa López; el responsable de la supervisión de las zonas 8 y 7, licenciado Joel Vegas; el secretario de educación de la Gobernación de Misiones, licenciado Milciades Cuevas, entre otros invitados.

La responsable de la disertación, licenciada Rocío Florentín, declaró que esta actividad, denominada “Educación inclusiva: de la teoría a la práctica”, tiene que ver con la reflexión sobre la habilidad para enfrentar los desafíos diarios dentro de la sala de clases, para atender la diversidad y en la diversidad, lo cual sigue siendo un desafío en nuestro país. “Estos espacios son importantes para acompañar a los docentes y directivos, también para aclarar dudas”, indicó.

A partir de la promulgación de la Ley N.º 5136/13 de Educación Inclusiva, se establece que los niños con discapacidad deben estudiar en escuelas regulares. Diez años después, sigue siendo un desafío porque se les siguen cerrando las puertas a los estudiantes con algún tipo de discapacidad o condición, indicó.

Al mismo tiempo, dijo que se debe tener en cuenta que el obstáculo no está en la condición del niño; la barrera está en el sistema. En algunos casos, no se tiene la metodología para llegar a un alumno. Un alumno no aprende porque sea ciego o sordo, sino porque el docente no sabe braille o lenguaje de señas, que son los lenguajes que manejan.

“Para estos casos, es necesaria la implementación de capacitaciones desde uno mismo; a veces, cuando queremos información sobre alguien, nos rebuscamos en internet y encontramos hasta el último dato. Así también debe ser en estos casos”, expresó.

Por su parte, Jennifer Isasi, madre y organizadora del evento, explicó que organizó la jornada de capacitación a raíz de una situación que le tocó vivir muy de cerca con su hijo, ya que el tema de la inclusión no es bien abordado en las instituciones educativas. Para lograr un bienestar en el entorno escolar de los niños, es importante formar mejor a los profesores para poder manejar el aula en estos tiempos.

“La falta de conocimiento del profesor hace que el alumno no se sienta bien, no pueda tener un buen desempeño escolar, y el docente tampoco se sienta bien porque no tiene las herramientas. Entonces, el objetivo es buscar lograr esas herramientas para que se pueda manejar a todos los chicos”, explicó.