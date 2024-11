Video: “la venta de este terreno es solamente para tapar un muerto más de Nenecho”, dice concejal

Solamente seis hectáreas de once que debían ser refuladas y rellenadas en la Costanera fueron entregadas, según denunció el concejal Pablo Callizo, ya durante la sesión realizada el 23 de octubre y que ayer volvió a denunciar mediante un video publicado en sus redes sociales.

“¿Ven esa torre que está allá?, todo eso tenía que estar refulado y rellenado al mismo nivel en el que estamos ahora; sin embargo, esos trabajos no se hicieron y se pagaron de tu bolsillo”, dijo el concejal.

Además de la grave denuncia planteada por el edil, también utiliza una frase extraída de una entrevista brindada por el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, para ironizar sobre las cinco hectáreas que faltan.

“Y bueno, y esas obras hicieron los marcianos, o hizo el municipio, o hizo un Nenecho Rodríguez”, dice el intendente de Asunción en el extracto de la entrevista que utilizó el concejal en su video.

Otro escándalo de Nenecho, denuncia concejal

Según refiere el edil, este caso sería un nuevo escándalo del imputado Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien ya lleva varias denuncias contra su gestión.

“Otro escándalo más de Nenecho Rodríguez: en este terreno, en la Costanera, pasa algo muy raro. Se aprobó el relleno de 11 hectáreas para inversión en infraestructuras; sin embargo, vemos en el mapa satelital que solamente se hicieron seis hectáreas, ¿qué pasó las otras 5 hectáreas que se pagó y que se tenían que hacer?, un escándalo por donde se lo mire”, denunció Callizo.

En el material aseguró que no se respetó el proyecto inicial, que los trabajos se hicieron mal y que, además, ahora quieren vender el terreno sin culminarse los trabajos.

“Por lo visto, la venta de este terreno es solamente para tapar un muerto más de Nenecho. Ya solicité informes a la Municipalidad de todos los antecedentes y la documentación de esta obra para saber quiénes son los fiscalizadores que apañaron este negociado”, finalizó.

Terreno sin trabajos completos se quiere vender

Durante la sesión del 23 de octubre, el concejal Pablo Callizo denunció la intención de subastar seis hectáreas de la Costanera de Asunción y supuestas irregularidades en la obra de refulado de las tierras, asegurando que se recibió menos de lo que pagó.

Según denunció el concejal, la Municipalidad de Asunción pagó un total de US$ 3 millones por un refulado que hoy estaría “incompleto”. “Se pagó por un total de 11 hectáreas, pero hay solamente 6 hectáreas. La pregunta es, ¿qué pasó con esas cinco hectáreas que faltan?”, cuestionó.

El concejal aseveró que “no se culminó lo contemplado en el polígono inicial, que era parte del pliego y que ya fue licitado en la época de la administración anterior. Y se salió también del polígono sin ninguna justificación”.

Mostró una serie de imágenes satelitales entre los años 2014 y 2020 en las que, explicó, se muestra cómo parte del polígono que pertenece a la Municipalidad de Asunción, ya fue rellenada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Concejal denuncia irregularidad en refulado y relleno de la Costanera

Las imágenes demostrarían que en enero de 2016, una porción de ese polígono había sido rellenada por el Gobierno central, mientras que la licitación de la Municipalidad fue convocada en mayo de ese mismo año. “Ese espacio se tenía que haber descontado o refulado en otra parte, con relación a las 11 hectáreas”, resaltó.

Para agosto de 2018, según las imágenes exhibidas por el concejal, las obras de refulado habían salido del perímetro establecido, dejando grandes extensiones del mismo sin rellenar.

“Ahí no sabemos qué pudo haber pasado, porque finalmente se le indemnizó también a ciertas familias que no estaban contempladas en el proyecto inicial”, dijo. El concejal mostró que para 2020 la obra había “concluido”, sin embargo, grandes porciones del polígono no habían sido intervenidas. “La pregunta es si existe o no una recepción final de obras y por qué finalmente se rellenaron 6 hectáreas y no las 11 que se licitó”, cuestionó.