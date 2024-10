Costanera de Asunción: concejal denuncia que se pagó por 11 hectáreas de refulado, pero se entregaron solo 6

Durante la última sesión ordinaria de la Junta Municipal, el concejal Pablo Callizo (PPQ) realizó una fuerte denuncia relacionada con la intención de subastar 6 hectáreas de la Costanera de Asunción. Ante la presencia del imputado intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), el edil denunció supuestas irregularidades en la obra de refulado de esas tierras, asegurando que se recibió menos de lo que pagó.

Según denunció el concejal, la Municipalidad de Asunción pagó un total de US$ 3 millones por un refulado que hoy estaría “incompleto”, según dijo. “Se pagó por un total de 11 hectáreas, pero hay solamente 6 hectáreas. La pregunta es qué pasó con esas cinco hectáreas que faltan”, cuestionó.

El concejal aseveró que “no se culminó lo contemplado en el polígono inicial, que era parte del pliego y que ya fue licitado en la época de la administración anterior. Y se salió también del polígono sin ninguna justificación”.

El concejal presentó ayer una serie de pedidos de informe a la Intendencia para acceder a toda la documentación obrante en la Municipalidad al respecto de estas obras y sus responsables. “Con el tema de las ventas, lastimosamente, se quiere ‘enterrar a un muerto’, que es el tema del refulado incompleto”, denunció.

MOPC refuló parte de las tierras municipales, dice concejal

En su exposición ante el pleno, el concejal Callizo mostró una serie de imágenes satelitales de entre los años 2014 y 2020 en las que, explicó, se muestra cómo parte del polígono que pertenece a la Municipalidad de Asunción, ya fue rellenada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las imágenes demostrarían que en enero de 2016, una porción de ese polígono había sido rellenada por el Gobierno central, mientras que la licitación de la Municipalidad fue convocada en mayo de ese mismo año. “Ese espacio se tenía que haber descontado o refulado en otra parte, con relación a las 11 hectáreas”, resaltó.

El concejal mostró los mapas de polígono que debía haber completado el refulado a cuenta de la Municipalidad, que completaría las 11 hectáreas que habían sido subastadas, sin afectar a las ocupaciones irregulares ni a la línea de la ANDE que existe en la zona. Para agosto de 2018, según las imágenes exhibidas por el concejal, las obras de refulado habían salido del perímetro establecido, dejando grandes extensiones del mismo sin rellenar.

“Ahí no sabemos que pudo haber pasado, porque finalmente se le indemnizó también a ciertas familias que no estaban contempladas en el proyecto inicial”, dijo. El concejal mostró que para 2020 la obra había “concluido”, sin embargo, grandes porciones del polígono no habían sido intervenidas.

“La pregunta es si existe o no una recepción final de obras y por qué finalmente se rellenaron 6 hectáreas y no las 11 que se licitó”.

Concejal pide documentación completa del proyecto

En su minuta, el concejal opositor solicitó toda la documentación obrante de la obra, pagada con los bono G3, de alrededor de US$ 3 millones, así como las justificaciones de las adendas al proyecto.

Asimismo, solicitó a la Intendencia la justificación para la finalización de la obra, sin la conclusión del refulado de 11 hectáreas establecidos en el contrato.

“También solicitar la documentación de quién firmó esa recepción, ya sea provisoria o final de obras. La verdad que para mí esto no puede quedar así. Se rellenó un dibujo mutante y no el proyecto inicial que era ese polígono azul”.

Adelantándose a una posible respuesta, explicó que no se puede alegar la cantidad de metros cúbicos rellenados. “A nosotros no nos sirve tirar tierra en cualquier parte. Por eso había un proyecto inicial y un polígono que se tenía que haber cumplido”, dijo Callizo y pidió que los documentos sean entregados en un plazo de 7 días.

Piden informes sobre fideicomiso sobre las tierras de Costanera

El concejal Álvaro Grau planteó por su parte, un pedido de informe a la Intendencia de los contratos de préstamos que fueron probados en julio pasado por la Junta Municipal. En aquella oportunidad, se autorizó al intendente de Asunción a contraer créditos por US$ 40 millones. El concejal había denunciado entonces que la mayoría oficialista lo había aprobado, sin tener las condiciones a la vista.

El proponente solicitó que en un plazo de 8 días, se remita a la Junta Municipal la documentación obrante de esos tres préstamos otorgados por el Banco Continental, Banco GNB y Banco Basa, que totalizaban G. 279.000 millones. En los dos primeros, se ponía como “garantía fiduciaria” otros recursos municipales, sin especificar cuáles.

Según había denunciado el edil, con este tipo de garantía, las tierras municipales de la Costanera estarían comprometidas y, que en caso de no pagarse esos préstamos, los bancos podrían reclamar la propiedad.

Grau reclamó que para la aprobación se haya violado la ley orgánica municipal, al no poner a conocimiento de la Junta Municipal de las condiciones de los contratos. “Es gravísimo que haya bienes de dominio municipal puestos en garantía de un préstamo de US$ 40 millones y, que la Junta Municipal, representante de la ciudadanía, ni siquiera tenga un conocimiento de las condiciones”, dijo. El planteamiento fue aprobado y remitido a la Intendencia.