CGR: exconsejero del IPS declaró lujosa casa en condominio, pero inmobiliaria reportó que es único dueño

El exconsejero del IPS Gustavo Arias construyó su casa de verano en Areguá durante la pandemia de COVID-19, esto según un informe de la CGR. Además de los cuestionamientos hacia el lujoso inmueble, Arias también registra una inconsistencia de G. 550 millones, ya que este monto no estaría sustentado.

Al respecto, el abogado Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de la Contraloría, sostuvo que solicitaron informes a distintas instituciones sobre esta construcción y, según la municipalidad local, el exconsejero no habría presentado ningún plano a la comuna pero unos funcionarios de obras verificaron el terreno y encontraron construcciones.

“No se han declarado algunas cuentas bancarias y hay inconsistencias en su aumento patrimonial; hay una inconsistencia de 550 millones de guaraníes que no están sustentados. Corrimos traslado y el funcionario tiene 10 días para contestar estas observaciones, estamos obligados a darle la oportunidad para que pueda defenderse”, detalló en comunicación con ABC TV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También confirmó que si las inconsistencias se mantienen, esto sería reportado al contralor Camilo Benítez para luego enviar el caso a la Fiscalía.

Lea más: Comisión garrote “aprieta” a la CGR sobre informe de fideicomiso del IPS

Arias declaró inmueble en condominio

El director también señaló que lo “más llamativo” para la institución es que Arias había declarado esta propiedad como en condominio; sin embargo, la inmobiliaria correspondiente lo había reportado como único dueño.

“No pudimos verificar si está o no y vamos a esperar a ver qué nos responde. Él declara el 50% del valor según consigna en su declaración jurada y esta diferencia puede aumentar si no se prueba o tiene un condominio. También hay un vehículo que no se visualiza en su declaración; tiene hasta el próximo lunes para presentar su descargo”, concluyó.

En referencia a la vivienda, las características visibles de la propiedad incluyen una piscina, cancha de tenis y una estructura edilicia de notoria envergadura.

Lea más: IPS: presidente del ente defiende cargo asignado a polémico exconsejero Gustavo Arias