IPS: presidente del ente defiende cargo asignado a polémico exconsejero Gustavo Arias

El doctor Jorge Brítez, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), defendió hoy la designación del polémico exconsejero del ente, Gustavo Ramón Arias, que tras ausentarse por tres meses, fue asignado el pasado 11 de diciembre a un cargo administrativo en la oficina de Mediación y Conciliación de Asuntos Internos y Colectivos Gremiales del Gabinete de Presidencia del IPS.

Brítez negó que el cuestionado exconsejero haya presentado reposos médicos psiquiátricos para no presentarse a trabajar tras ser destituido de su cargo -por el presidente de la República Santiago Peña- como miembro del Consejo de Administración, en septiembre pasado. La ausencia de Arias, primero por vacaciones y luego supuestamente por “estrés”, había sido denunciada por la Gerencia de Salud.

“Él (Arias) está en un lugar, no recuerdo el nombre del lugar en donde está (cargo), porque tenemos que designarle un cargo, porque no puede estar sin trabajar; no puede andar por los pasillos. Nosotros le dimos un lugar dentro de la institución para que haga su trabajo”, sostuvo Brítez tras participar de la inauguración del Centro Productor de Sangre del IPS, esta mañana.

Exconsejero estaba de vacaciones, afirmó presidente del IPS

Arias presentó reposos médicos alegando “estrés” para no presentarse ante el doctor Carlos Morínigo, jefe de la Gerencia de Salud, para que este le designe sus nuevas funciones. Cuando se le preguntó al respecto, el presidente del IPS afirmó que Arias estaba de vacaciones.

“No, no. Él tomó sus vacaciones; creo que durante el tiempo que fue consejero, él no había tomado vacaciones y entonces se tomó las vacaciones que le correspondían y después volvió al trabajo. Quisimos designarle en diferentes lugares; no pudimos. Al final le tuvimos que designar un lugar donde él tiene que desempeñarse porque es funcionario del IPS y cobra mensualmente su salario”, refirió.

Coincidentemente, la designación de Arias en el Gabinete de Presidencia del IPS se dio después de revelarse, a través de la prensa, que el exconsejero estaba ausente de sus funciones desde hacía tres meses.

Presidente del IPS confirma que reposeros no serán desvinculados

Sobre aquellos funcionarios que presentaron reposos médicos en reiteras ocasiones para justificar sus ausencias, alegando incluso ridículas patologías como diarrea neonatal, el presidente del IPS refirió que no serán desvinculados, sino que ya no se renovarán sus contratos en el 2024.

“Los contratados que tienen faltas y sanciones, fenecen sus contratos a fines de diciembre y ya no se les va a renovar y, a los que son nombrados, se les va a hacer el sumario correspondiente y ahí analizar si corresponde o no el despido”, afirmó.

Además del caso de la funcionaria de San Antonio, quien presentó 73 reposos médicos de enero a noviembre de este año, alegando incluso absceso de próstata, otros 7 casos de reposeros están siendo investigados por la previsional.