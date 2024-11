Posponen audiencia en caso de abuso a niña que Aldo Cantero intentó “archivar”

La audiencia en la que se resolverá si archiva o no el proceso abierto a una autoridad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) por supuesta autoría del abuso sexual sufrido por su hijastra de 11 años, no se realizará hoy como estaba previsto. La diligencia en la que se resolverá si el galeno va o no a juicio se pospuso por recargo de trabajo.