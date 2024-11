Ministro de Educación sostiene que no se ha atinado a la enseñanza eficaz del guaraní

Según una publicación realizada día atrás, la utilización diaria del guaraní cayó del 38% al 5% en tres generaciones, según datos obtenidos en una encuentra aplicada a 1.500 personas. Estos números fueron obtenidos por Arnaldo Casco Villalba, docente y gestor cultural paraguayo, tras una investigación que llevó a cabo entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2024, mediante Google Forms.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Fernando Ramírez, mostró su preocupación y explicó este motivo, desde su perspectiva. “Hay dos factores importantes: el primero es que la enseñanza de una lengua que es oral, su esencia es la oralidad. Y si se pierde el ejercicio de la oralidad, es decir hablar y escuchar el guaraní, entonces, lógicamente, es una lengua que puede ir decayendo. Lo otro es que no hemos atinado, lo cual es una opinión muy particular, a la enseñanza eficaz del guaraní”.

Seguidamente, agregó: “Por un lado, tenemos una enseñanza muy académica, una lengua casi construida, donde perdemos el sabor, la dinámica y emocionalidad de la lengua. Y cuando vamos a esa oralidad, no tenemos el mecanismo para que eso se mantenga o para tener lectura u otro tipo de materiales. Entonces, creo que estamos atrapados en esas dos dinámicas”.

Entre los encuestados, el 51% declaró utilizar el guaraní y el castellano de manera bilingüe, mientras que solo un 12% indicó hablar principalmente en guaraní.

La didáctica incorrecta

“La formación para la transmisión de una lengua no es suficiente hablar, hay que tener una preparación. Ser un maestro bilingüe no es porque habla la lengua, sino que tiene que tener la didáctica de enseñanza de un idioma. Es ahí donde creo que no hemos atinado, en la didáctica de la lengua”, apuntó el ministro de Educación.

Para mantener la lengua se tiene que producir textos, literatura y conceptos en ese idioma (guaraní). “Si esto no pasa, la lengua se va a quedar, no va a poder responder a la vida, a la cotidianidad”, aclaró.

“Este es un tema central para la educación. Es un tema que tenemos que resolver, tenemos que ver qué hacer con nuestro bilingüismo”, finalizó.