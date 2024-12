Juan Villalba dice que ‘Nenecho’ lo llamaba “tránkare” para clausurar locales: esto contestó el intendente

Durante una visita en un programa televisivo, Juan Villalba, quien fue director tanto del Mercado 4 como de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, reveló que supuestamente el intendente capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez lo llamaba “tránkare” -muy pasado de copas- para cerrar locales.

“Hay veces que de madrugada tránkare te llamaba. Pedía que se vaya y cierre tal o cual bar porque no le gustaba; sin motivo alguno; yo le digo, hermano, son las tres, cuatro de la mañana”, comentó.

En una de estas supuestas ocasiones, aparentemente al día siguiente, la PMT debía dar cobertura a una “súper maratón que cerraba media ciudad” y ante esto el exfuncionario mencionó que no iba a exponer a sus agentes.

“No puedo estar arriesgándole a mis hombres para que hagan un trabajo motivado por un capricho y después a las seis de la mañana les tenga que descuerear otra vez para una maratón que había pagado el canon... Solo para satisfacer el capricho de una persona que no estaba en sus cabales en ese momento. Yo no hacía, claro que no. Según Nenecho, mi personaje me consumió”, declaró en ‘Polémica en el bar’.

Nenecho contesta a acusaciones de Villalba

Luego de estas acusaciones, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, sostuvo que su exfuncionario es “un gran charlatán”. “Sigue sangrando por la vida este personaje. En primer lugar, no es potestad de la PMT ir a cerrar un local, para eso existe la Policía Municipal de Vigilancia, que no depende de él, es su par y los controles de locales depende de la Policía Municipal Fiscalizadora, que estaba a su mismo nivel”, indicó.

También aseguró que Villalba mintió con estas declaraciones y sostuvo que los cierres de locales se dan ante casos de flagrancia y en el transcurso del día. “Me encanta la noche, todo el mundo lo sabe, me encanta la cerveza y no me voy a ir a cerrar un local nocturno. Alguna vez voy a dejar de ser intendente y voy a querer ir por esos lugares”, manifestó a la 1080 AM.

Finalmente, dijo que el exdirector es un “gran mentiroso” y relató que su desvinculación de la Municipalidad de Asunción fue porque “se volvió un showman que nos causó más problemas que soluciones”.

Juan Villalba había protagonizado varios “episodios” y acumuló una serie de cuestionamientos tanto como director del Mercado 4 como de la PMT. También estuvo preso tras ser denunciado por un caso de violencia familiar.

