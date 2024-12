Caacupé: el intendente lanza duras críticas contra Santiago Peña y la ministra del MOPC

El intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), lanzó fuertes críticas hacia el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, por lo que calificó como una falta de respuesta y apoyo en los preparativos para la fiesta de la Virgen de Caacupé. Según Riveros, los reiterados pedidos e intentos de comunicación con las autoridades no fueron atendidos, lo que refleja una ausencia de compromiso con una celebración que convoca a miles de paraguayos.

Riveros lamentó que el presidente no haya asistido a la misa central de la festividad, considerando que “hubiese sido bueno” que priorizara este evento en lugar de enfocarse en viajes internacionales. “Vos podés salir del país los 365 días, no hay ningún problema, pero ese un día no podés dejar fuera. El 8 de diciembre es algo que representa muchísimo para el paraguayo”, señaló.

Asimismo, señaló que los ciudadanos desean que la gestión de Peña sea exitosa, pero enfatizó la importancia de su presencia el próximo año. Respecto a la visita del mandatario durante la novena, comentó que “no es lo mismo ir y estar junto al pueblo, que hacerlo rodeado de policías, militares y otros funcionarios”.

También resaltó que durante la misa central de Caacupé el pueblo hace suyas las palabras de los obispos. “Tenés que estar, tenés que apechugar y tienes que poner pecho, porque cuando estás en el cargo en el que él está, ser líder de la República del Paraguay tiene que escucharle a su pueblo. Y la mayoría de los que vienen acá en esta ciudad, vienen porque necesitan y necesitan expresarse. Y cuando ellos escuchan acá esas palabras, hacen suyas desde la explanada, desde arriba. Cuando el pueblo escucha, hace suyas esas palabras. Entonces creo que uno debe contemplar esas palabras, analizar y en lo positivo y en lo negativo asumirla y ponerla en práctica para bien. Porque todos los paraguayos lo que esperamos de nuestro presidente de la República es que le vaya bien, que haga bien su trabajo, porque eso es lo que nos beneficia a todos”, afirmó.

El intendente también cuestionó la falta de comunicación directa del presidente con él. “No atiende las llamadas telefónicas” y ni siquiera pidió a sus asistentes que se comuniquen para saber qué necesitábamos. “Que se deje del figuretismo y el tecnicismo”, aseveró con firmeza.

Criticas a la titular del MOPC

En relación con la ministra del MOPC, Riveros aseguró que Claudia Centurión le manifestó que necesitaba autorización presidencial para brindar apoyo a Caacupé, pero a pesar de ello, no se concretó ninguna ayuda. “Tuvimos una ausencia total del Ministerio de Obras Públicas”, remarcó. Además, instó a la ministra a ponerse en el lugar del pueblo y priorizar las inversiones necesarias en la ciudad, argumentando que “deben tener una visión mucho más aperturista”.

A pesar de la falta de respaldo de las autoridades, Riveros destacó la determinación de los caacupeños para no quedarse de brazos cruzados y seguir trabajando con esfuerzo y compromiso para que la festividad mariana se lleve a cabo de la mejor manera posible.

Por otro lado, Riveros reflexionó sobre la falta de compromiso e interés por parte de las autoridades hacia las necesidades del pueblo, advirtiendo que esta indiferencia genera un creciente hartazgo entre la ciudadanía, el cual, tarde o temprano, podría derivar en una reacción colectiva. “Hay una proporción muy grande que va a despertar. Y cuando esa proporción despierte, va a ser incontenible esa fuerza. No va a haber copamiento de instituciones públicas que pueda contener esa avalancha que va a hacer. Hay mucha indignación, mucho, dolor, mucho sufrimiento”, señaló.

También aseveró que la puja entre cartistas y opositores es una cuestión que lo tiene harto. “Nos termina perjudicando a un sector de los paraguayos”, dijo.