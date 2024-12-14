Mural en Parque Urbano: organización Mapa Abriendo Caminos responde al Colegio de Arquitectos

A través de un comunicado, el Colegio de Arquitectos del Paraguay dio a conocer su malestar con respecto a un mural que se realizó encima de los muros de hormigón ciclópeo del Parque Urbano, obra ganadora de un concurso de arquitectura.

Ante esta situación, Mapa Abriendo Caminos, organización sin fines de lucro y responsable del mural en cuestión, explicó que fue un proyecto gestionado de manera rigurosa, considerando más de diez posibles ubicaciones en la capital, y se eligió el Parque Urbano por su relevancia como pulmón verde y espacio público en Asunción.

“Con autorización del Instituto de Previsión Social, el mural fue aprobado mediante la resolución CA 086-001/2024 del Consejo de Administración, tras varios meses de consulta. La intervención ocupa solo una parte de la fachada externa del parque y fue financiada íntegramente por el sector privado y organizaciones de la sociedad civil”, indica el comunicado.

En otra parte señala. “Este mural es el resultado de cinco meses de talleres en los que niños, guiados por maestros artesanos de Areguá, crearon piezas en cerámica inspiradas en la biodiversidad local, incluyendo la fauna y la flora del Banco San Miguel, la Bahía de Asunción y la Cuenca del Lago Ypacaraí”.

“En Mapa valoramos profundamente el patrimonio cultural y arquitectónico de Asunción y del País. Reconocemos el diseño del Parque Urbano y el trabajo de sus arquitectos, y creemos que la revitalización de espacios públicos y la promoción del arte no son esfuerzos contradictorios, sino complementarios”, agrega el texto.

“Estamos abiertos al diálogo para integrar la conservación del patrimonio urbano con proyectos que transformen y enriquezcan a la comunicada”, finaliza el comunicado.

De este proyecto, que fue declarado de interés municipal, turístico y medioambiental, participaron 200 niños y niñas de Encarnación, Villarrica, Villeta, Areguá y el Gran Asunción.