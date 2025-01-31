Segunda prisión preventiva para “Pingui”, esta vez por incumplir arresto domiciliario

En la noche del 29 de enero pasado, una niña de seis años recibió un disparo en la espalda, cuando jugaba en la calle frente a su casa, en el barrio San Cayetano de Asunción. Familares de la niña sindicaron a Emerson Giovanni Ruiz Acosta Ruiz, “Pingui”, de 19 años, como autor del disparo, por lo que la Policía procedió a su detención y actualmente cuenta con prisión preventiva en este caso y ahora también en otro, donde había sido beneficiado con arresto domiciliario.

Según testigos, Ruiz Acosta realizó tres disparos en la vía pública durante un altercado con vecinos, uno de los cuales hirió a la niña. Afortunadamente el disparo no causó una desgracia porque impactó de resfilón a la criatura, que tras lo ocurrido fue asistida en el Hospital de Trauma.

Lea más: Video: Detienen a joven con antecedentes tras disparo que hirió a una niña de seis años

Tras la aprehensión de Ruiz Acosta, se constató que tenía arresto domiciliario desde noviembre del año pasado, en la causa “Dana Patricia Garcete Brítez y Emerson Giovanni Ruiz Acosta y Tiago Javier Ortola Peralta s/ frustración de la persecución y ejecución penal y homicidio doloso en grado de tentativa”.

Jueza revocó medidas y decretó prisión preventiva

La medida sustitutiva de prisión que tenía Ruiz había sido dictada el 13 de noviembre de 2024 por la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, quien tras recibir el reporte policial sobre la nueva aprehensión de Ruiz por lo ocurrido en la noche del miércoles último, decidió revocar el arresto domiciliario y decretar la prisión preventiva del procesado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta decisión es la segunda prisión preventiva que soporta “Pingui”, que ya se encuentra en prisión desde el 29 de enero último, a pedido de la fiscala Laura Finestra, quien lo imputó por tentativa de homicidio de la que resultó víctima la niña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La magistrada tomó la decisión en una audiencia de revisión medidas en la que Ruiz Acosta fue asistido por la abogada Mónica Morales, quien argumentó que su defendido no tiene responsabilidad en el nuevo hecho por el que está procesado y con relación al primer caso, alegó que fue incluido en el proceso por un error involuntario de la Fiscalía.

Lea más: Niña herida tras disparo: presunto autor será imputado por tentativa de homicidio

Procesado por tentativa de homicidio asegura que no salió de su casa

“Los que se encontraban frente a su domicilio eran menores de edad incluyendo su hermanito también menor de edad su padre Sixto Javier Ruiz y la Sra. Dora Acosta también la Sra. Sol Balbuena sentados en el patio con los portones abiertos, ya que el debido a las fracturas con las que cuenta mi defendido él se mantiene dentro de la pieza acostado, razón por la cual resulta imposible ya que la supuesta víctima menor no recibió ningún impacto de bala así como se lo sindica a él, tampoco existe alguna cámara de video o fotografía, esperando el resultado de nitrito y nitrato emanado por la fiscal de turno. Es más, en el momento en el que se le aprehende sin orden de allanamiento, sin orden de detención, los agentes policiales como se observa en un video a ser agregado en el sistema como fotograma, ingresan en la casa y lo sacan de su dormitorio”, afirma la letrada.

Lea más: Allanamientos en bañado Sur por muerte de niña

Reclamo por piropo desató pelea vecinal, según denunció la madre de Pingui

“En este acto agrego el acta de denuncia N° 183/2025 donde su madre formuló la denuncia sobre hecho de amenaza de persona por Alejandro Ortola Marín alias Shelvi Ortola, haciendo mención la madre de mi defendido que Alejandro fue a amenazar a las personas que se encontraban dentro de su domicilio con un arma de fuego, por piropearle SU novia haciendo alusión a que es primo de Thiago Ortola, sin nada más que agregar solicito se mantengan las medidas en razón que el incumplimiento de arresto no ocurrió y el hecho ni siquiera ha sido comprobado la participación de mi defendido”, agregó la defensora.

Lea más: Disputa de terreno entre vecinos de Limpio terminó en disparos, heridos y un fallecido

“Conforme a las constancias obrantes en autos, tenemos que el procesado Emerson Giovanni Ruiz Acosta se ha apartado de las medidas alternativas con las que fue beneficiado, pese a que se le había advertido el alcance del incumplimiento de las mismas, habiendo el citado incoado incumplido la medida alternativa de arresto domiciliario con la que gozaba”, expresó la magistrada Lovera.

En este sentido, la jueza destaca que la Nota N° 09/2025 presentada ante la secretaria del Juzgado en fecha 30 de enero de 2025 por el Comisario Ppal. M.C.P. Víctor Presentado Lugo, Jefe de la Comisaría 24° de Asunción, comunica que el hecho punible ocurrido en la noche del 29 de enero del cual Ruiz Acosta está procesado como supuesto como autor ocurrió en las inmediaciones de la calle 37 proyectadas y Brasil, un lugar distinto al que Ruiz Acosta se comprometió a cumplir arresto domiciliario (38 proyectadas y Brasil).

En consecuencia, Lovera sostiene que queda en evidencia el incumplimiento de la medida establecida y como consecuencia, revoca el arresto y ordena la prisión preventiva del procesado.

.