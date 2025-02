Jalil Rachid responde cuestionamientos sobre director general antidrogas, primo de Eulalio “Lalo” Gomes

“Prometo que voy a investigar, pero permanecerá en el cargo hasta que encuentre un elemento jurídico”, manifestó este martes Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), respecto al director general antidrogas Hugo Derlis Baptista Báez, primo de Eulalio “Lalo” Gomes, quien aparece en conversaciones de los chats filtrados ofreciendo armas con poder de perforar un blindado.

“Le dije en su momento, sobre la conversación que mantuvo con Lalo en el 2019, deberías estar imputado por tentativa de estafa, porque le trataste de vender un fusil viejo a tu pariente, no es un fusil automático”, señaló.

Agregó que el funcionario le manifestó que se trataba de un arma legal, por lo que no vio la necesidad de pedirle el documento y que el transcurrir del tiempo (la conversación se dio en el 2019) le favorece, ya que podría alegar que no se acuerda.

“Lalo” Gomes en la Senad

Jalil negó que el extinto diputado se haya reunido con él, según trascendió. Sin embargo, confirmó que habló con él por teléfono.

“Su abogado y amigo Raúl Ántola me llamó y me pedía que le atienda a Lalo Gomes. Le atiendo y trata de darme una explicación de que él no tenía nada que ver una investigación, le dije que no le podía dar información de trabajo de inteligencia y que llame a la Fiscalía”, especificó.

Asegura que no le pidió nada ni fue junto a él. “Si vino acá, pido que acerquen las pruebas, fotografía, hora”.

Cooperación con la DEA

Respecto a la respuesta de la carta enviada a la DEA desde nuestro país, manifestó el plazo para que sea contestada vence el próximo 6 de marzo, por lo que se debe esperar.

Indicó que Paraguay quiere continuar con la cooperación pero con otros términos. “Hay cuestiones que modificar o darle el conducto administrativo desde la Senad y Cancillería para darle soporte legal. Todas las cooperaciones deben funcionar de forma coordinada”.

“Ya he dado muestra de firmeza”

Finalmente, el titular de la Senad expresó que ya dio muestra de firmeza y que posiblemente sea el ministro con más agentes acusados, destituidos, imputados o esperando juicio oral.

“Yo mismo activo las investigaciones y ponemos a conocimiento del Ministerio Público”, resaltó.