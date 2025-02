Metrobús: juez cita para marzo a Jiménez Gaona, en un sexto intento por hacer preliminar

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra de Administración y Finanzas, Martha Benítez Morínigo, fueron convocados para los días 5 y 6 de marzo de este año, por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, para intentar sustanciar la audiencia preliminar en el caso conocido como metrobús.

La diligencia debió realizarse ya el pasado 4 de febrero, pero a pedido de los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grissetti y Nathalia Silva -que pidieron acceder a copias de CD en esta causa- el magistrado se vio obligado a postergar la diligencia por quinta oportunidad. La defensa de los acusados está a cargo de los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma.

Antes de esta última fecha, el magistrado intentó realizar la audiencia preliminar el 8 de octubre de 2024, pero la entonces fiscala de la causa María Estefanía González pidió la suspensión, debido a que fue designada como fiscal adjunta y asumió en el cargo el 9 de octubre, fecha en que estaba prevista la continuación de la diligencia. En su lugar, la Fiscalía General del Estado asignó el caso a la agente Yeimy Adle.

En la presente causa también había sido procesado el gerente del proyecto Metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, pero falleció en julio del año pasado, por lo que el Juzgado de Garantías ordenó la extinción de la acción en su contra.

Chicanas que aplazaron audiencia preliminar del caso metrobús

La primera convocatoria fue el 7 de mayo de 2024, oportunidad en que la audiencia se postergó a pedido de la defensa, que alegó la existencia de un recurso pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

La segunda fecha fijada por el juzgado fue el 23 de julio, nuevamente suspendida a causa de chicanas de la defensa.

En ocasión de la tercera convocatoria, fijada para el 27 de agosto, la defensa de Jiménez Gaona recusó al magistrado, lograron así aplazar de nuevo la diligencia.

La cuarta cita fue para el 8 de octubre, oportunidad en que la entonces fiscala a cargo del caso María Estefanía González solicitó postergar la diligencia, pues tenía que jurar como fiscala adjunta.

La acusación en el caso del fallido Metrobús

Recordemos que la fiscala María Estefanía González presentó la acusación por presunta lesión de confianza el 11 de abril de 2024 en contra del extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), Ramón Jiménez Gaona; su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz, quien falleció el año pasado.

Según la acusación, bajo la administración de Jiménez Gaona (2013-2018), el MOPC desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).

La fiscala señala en el escrito acusatorio que Jiménez Gaona, en función de ministro de MOPC, en el periodo del año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones. De este monto solo se realizaron obras por valor de US$ 4 millones. El resto se pagó por una obra inconclusa.

Según la acusación fiscal, el daño patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo es de G. 180.030.528.699.