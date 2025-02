Pobladores se manifiestan para reclamar agua potable y arreglo de camino en Yabebyry

El secretario de la Comisión de Desarrollo Económico de Yabebyry, Manuel Maciel, expresó que la medida de fuerza se debe a que desde hace varios días no tienen agua potable en las comunidades de Yabebyry y Panchito López. La situación de falta del vital líquido, a causa de la sequía, se hace insoportable con las jornadas de intenso calor que se vienen registrando desde hace varias semanas.

“En Panchito López ya no hay agua; en Yabebyry hay un poco, pero ya no es potable por falta de insumos. La población está bebiendo el agua sin tratar proveniente del arroyo; los pozos están secos y no les queda otra opción que tomar el agua del arroyo. El intendente Ignacio Brizuela (ANR) se desentendió de la situación de la planta de tratamiento de agua”, expresó.

Al mismo tiempo, dijo que solicitaron audiencia al intendente, pero hasta la fecha no tienen respuesta. También llegaron hasta la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), ya que el ente construyó la planta de agua. El director paraguayo de la EBY, licenciado Luis Benítez, les informó que entregó aproximadamente G. 16.000.000.000 al gobierno departamental para solucionar la crisis del agua.

El intendente Ignacio Brizuela señaló que él no se desentiende de la situación, pero la planta de agua potable es de la Entidad Binacional Yacyretá, y ellos son los responsables de proveer los insumos para el tratamiento del agua. La medida de fuerza tiene un tinte político que busca atacar a la actual administración municipal.

Arreglo de caminos

En otro momento, dijo que también reclaman el arreglo del camino que une Yabebyry con las compañías de Panchito López, Tava’i Rugua y Baúles. En ese sentido, solicitan que el Comando de Ingeniería, con sus maquinarias, realice los trabajos de acondicionamiento de la vía terrestre de la zona. El ente mencionado tiene predisposición, personal y maquinarias, pero no cuenta con los insumos (combustible y lubricantes) para realizar los trabajos.

“Pedimos al Ministerio de Obras Públicas que, a través de un convenio existente con el Comando de Ingeniería, se le provea de todo lo necesario para el arreglo de los caminos, que actualmente, por el arenal, son prácticamente intransitables”, indicó.