Video: karaja en Villa Florida “canta” en los techos y se hace viral

“Negri” o “Yayito” serían los nombres que tiene un Alouatta caraya -nombre científico- que aparentemente ya es todo un “personaje” en la ciudad de Villa Florida, Misiones. El músico Horacio Penha compartió dos videos sobre el mono y rápidamente estos se hicieron “virales”.

“¡Locura! Un karaja vino a cantar”, es el texto que acompañaba uno de los videos y esto rápidamente fue compartido masivamente.

Según los usuarios de la plataforma, el animal seguidamente recorre la localidad en busca de comida, generalmente en los techos o incluso en otras partes de la ciudad, lo que refuerza la teoría que ya es conocido en la zona; sin embargo, otros mencionan que huye de los incendios o situaciones similares.

Karaja no sería una mascota

En otro material se oye decir a una mujer que el karaja no sería una mascota (de alguien en particular), algo importante, ya que el propio Ministerio del Ambiente y Defensa Animal contantemente reitera que los animales silvestres no son mascotas. Pese a esto, muchas familias siguen “adoptando” o comprando aves, monos, tortugas y muchas otras especies que deberían estar en su hábitat natural.

