En Hospital de Ñemby, denuncian falta de medicinas y cierre de un servicio de reumatología

El Hospital Distrital de Ñemby cuenta con el servicio del Hospital Día, utilizado especialmente por pacientes crónicos como aquellos que padecen de artritis reumatoide. Ante la disconformidad de los enfermos por el servicio brindado en el citado espacio y la carencia de medicinas, miembros de la Asociación Paraguaya de Personas con Artritis Reumatoidea y Afines (APPARA), se manifestaron esta mañana, en reclamo al Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Maida Escurra, presidenta de la mencionada asociación de pacientes, reclamó también el traslado del único profesional en enfermería capacitado para realizar los tratamientos requeridos, según los pacientes.

“Según palabras del doctor Nilton Torres (director del hospital), fue la ministra de Salud (María Teresa Barán) quien ordenó el traslado de pacientes del Hospital Día a otros servicios así como el cierre del Hospital Día. También (supuestamente) dio la orden de que el único licenciado capacitado en tratamiento de infusión y biológico, pase a otro servicio. Con eso cerraron reumatología, porque solo teníamos un reumatólogo”, expresó Escurra.

“Nos dicen ‘qué lo que tanto un enfermero’, pero somos pacientes autoinmunes, por lo que una mala aplicación nos puede costar la vida”, lamentó la presidenta de la asociación, quien resaltó que el problema en el área de traumatología, inició hace un año.

Hospital de Ñemby: pacientes con artritis “no son prioridad”

La representante de los pacientes afirmó que el director del hospital público, doctor Nilton Torres, incluso les enfatizó a los pacientes con artritis reumatoide, que ellos no son una prioridad para el establecimiento de salud.

“Fuimos a hablarle (a Torres) y nos dijo que los pacientes de reumatología no somos prioridad, que el hospital tiene otras prioridades. Nos dijo que este es su hospital, que él podía hacer lo que quiere (...) que podíamos ir a llorarle a quien quisiéramos”, lamentó.

Escurra indicó que los pacientes con artritis reumatoide son enfermos inmunocomprometidos y que por esa razón no pueden estar en contacto con otros pacientes mientras realizan sus tratamientos. “Tuvimos una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, quien nos dijo que el Hospital Día no se va cerrar, que estemos tranquilos. Pero comenzamos a recibir denuncias de acoso laboral por parte del director; no sabemos si tiene una cuestión personal contra el área de reumatología, tiene una obsesión”, acusó Escurra.

La presidenta de la asociación incluso afirmó que profesionales de salud del área de reumatología, incluso ya se vieron obligados a renunciar por el supuesto acoso del director del hospital.

Pacientes piden presupuesto para el Programa Nacional de la Artritis Reumatoidea

Desde la asociación de pacientes pidieron hoy que se pueda contar con especialistas y que el Programa Nacional de la Artritis Reumatoidea cuente con un presupuesto específico, a fin de brindar un mejor servicio para los enfermos. Escurra detalló que esta área abarca a pacientes con artritis, lupus, fibromialgia, esclerodermia, artritis reumatoidea y otros.

Los pacientes también reclamaron la falta crónica de medicinas. Según las denuncias, los enfermos incluso venden sus pertenencias para poder acceder a los fármacos, que no son proveídos por Salud Pública. Entre las medicinas en falta resaltaron metrotexato, leflunomida, hidroxicloroquina, ácido fólico, azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida, pregabalina, vitamina C, entre varios otros.

“Hay pacientes que venden su gallina, que no comen para que les alcance para el medicamento y venir desde el interior del país. No es la primera vez que el doctor Torres miente, él usa incluso el nombre de la ministra”, afirmó Escurra.

Desde la asociación piden a la doctora María Teresa Barán que se garantice el servicio a pacientes en el área de reumatología, tanto en el Hospital Distrital de Ñemby como en otros servicios en Villa Elisa, Villa Hayes, Luque y muchos otros.

Director de hospital dice que enfermero fue traslado por “ciertas inconsistencias”

El director del Hospital Distrital de Ñemby, Nilton Torres, explico por su parte que en el caso del traslado del enfermero a otro servicio dentro del mismo establecimiento de salud, es una cuestión de rotación permitido por la jefatura de enfermería.

“No tenemos ningún reporte escrito de esta asociación, de cuáles son sus reclamos. Sí hemos realizado alguna estructuraciones en el servicio de reumatología; una rotación del personal de enfermería, sin que se resienta la atención a los pacientes. Se dispone de los mismos médicos, la misma cantidad de turnos y la provisión de medicamentos, tal y como se venía realizando”, aseguró el médico.

El doctor Torres indicó que los cambios se debieron a la evaluación realizada anualmente, en donde se encontraron “ciertas inconsistencias” en el desempeño del profesional de enfermería que los pacientes afirman es el único capacitado para el servicio. Dijo que registraron falencias, principalmente en lo relacionado a la asistencia del enfermero y, la calidad de los informes que realiza a su jefatura.

“Optamos por rotar al funcionario, una cuestión que por ley de enfermería está previsto. Pasó a cumplir otras funciones en el servicio de urgencias y, estamos reforzando el servicio de reumatología con dos enfermeros plenamente capacitados”, expresó.

Sobre la atención que brindan en el hospital público en el área de reumatología, el médico indicó que atienden pacientes los días martes, miércoles y jueves, en un promedio de 20 a 25 pacientes por día. Resaltó también que el establecimiento tiene serios problemas de espacio, mientras que las asistencias realizadas superan los 800 pacientes por día.