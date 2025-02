Día de los Enamorados: ¿se siguen escribiendo cartas de amor?

Al escribir cartas de amor se puede seleccionar, organizar e interpretar los estados emocionales de uno mismo, además de expresar sentimientos profundos. Sin embargo, ya casi no se escriben; se redujeron a emojis, palabras abreviadas y stickers enviados a través del WhatsApp.

Conversamos con Ana Ruiz Díaz, una apasionada por la buena escritura, romántica y de profesión docente, que vio pasar varias generaciones y el cambio en cuanto a la forma de expresión del amor.

“Como profesora de literatura, confirmo que sí hay jóvenes que siguen escribiendo cartas, textos, cuentos y ensayos románticos. Son pocos, pero si les das un buen incentivo y leen varios poemas de escritores románticos, escriben”, comentó.

Manifestó que los adolescentes cuando no son correspondidos escriben con mucha más facilidad lo que sienten, porque es un desahogo inconsciente y les ayuda a exteriorizar sus sentimientos.

Una decepción amorosa por falta de ortografía

Ana comenta que tuvo la experiencia de escribir muchas cartas y tarjetas de amor, algunas correspondidas y otras no.

Recuerda una experiencia que hoy le causa mucha gracia: una decepción por culpa de la mala ortografía.

“Tenía 16 años y a tres cuadras de casa vivía un estudiante de agronomía. Guapísimo. Solo eran miradas. Al cumplir los 18 años, el día de mi cumpleaños, me envió un hermoso ramo de flores con una hermosa postal. Estaba muy emocionada y feliz. Al abrir el sobre estaba escrito: ‘Para la mujer más vella, amorosa y amable’. Quise llorar al ver bella con V. Entonces, al día siguiente dejando mi alegría de lado le escribí una esquela agradeciendo su bello detalle y diciéndole que yo no era peluda. Y aclarándole que bello es de belleza y vello es de peluda. El galán desapareció y nunca más supe de él. Desde ese día nunca más volví a corregir a ningún pretendiente”, recuerda.

Las cartas que marcaron su vida fueron las de su esposo, que además le enviaba acrósticos de amor, especialmente cuando fue trasladado al Chaco por cuestiones laborales.

La mejor edad para escribir cartas de amor

Asegura que la mejor edad para escribir cartas de amor es entre los 16 y 23 años, “ya que uno ve la vida de colores”.

“Todas mis cartas escritas y recibidas fueron a puño y letra. En esta época ya no se escribe de esa forma, a no ser que les obliguemos los profesores a hacerlo en clase”, reflexiona.

Los poemas son los que desnudan el alma

Explica que los poemas reflejan los sentimientos más puros e inigualables, “porque las palabras tienen un poder tan grande que hacen que llenen tu ser”, y que si van acompañados de hechos generalmente se concretan.

“Tengo una agenda donde guardo algunas cartas. Hay veces me pongo a leer y paso de una realidad a un mundo fantástico, único e indescriptible, ya que vuelvo al pasado y mi corazón se renueva, se llena de infinito amor y olvido mi realidad, los problemas, las tristezas y me refugio en un amor verdadero. Al volver a la realidad me doy cuenta que si yo me amo a mí, misma la vida seguirá siendo hermosa”, reflexiona.