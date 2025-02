El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentó esta mañana el Itinerario Formativo del Educador, un plan que plantea que egresados de la formación docente, puedan obtener, con dos años más de estudios, una licenciatura o título de grado en universidades e institutos superiores.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Luis Ramírez, y el viceministro de Educación Superior, Federico Mora, explicaron que el proyecto se estableció a través de la resolución N° 1.951/24 “por la cual se aprueban mecanismos conducentes al diseño de un itinerario formativo del educador por la vía de la articulación e integración de programas de formación docente de nivel de pregrado con el nivel de grado”.

Lea más: ¿Querés estudiar algo de rápida salida laboral y gratis? Te contamos dónde

Además, se plantea fortalecer los centros regionales de educación, optimizar el uso de recursos asignados a la formación docente y las medidas administrativas que afectan a los Institutos de Formación Docente (IFD).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre las medidas que afectan a los IFD, el MEC se ratificó hoy en suspender las carreras de profesorado del primer y segundo ciclos a partir del 2026, alegando que existe actualmente un exceso de profesores en estos niveles y que ya no tienen más lugares para la demanda en instituciones educativas.

MEC nivelará títulos de formación docente con licenciaturas universitarias

“Queremos realizar una articulación, para elevar la ruta de la formación del docente, el IFD queda corto hoy en día, no permite perfilar esta ruta del educador, con carreras más específicas, temáticas, lo que va a llevar al docente al título universitario”, explicó sobre el proyecto el viceministro Federico Mora. Dijo que durante el año irán ajustando los detalles de esta nivelación, a realizarse mediante convenios entre los institutos y las universidades.

Lea más: Escuela Básica N° 1 de Asunción, en riesgo de derrumbe por abandono del MEC

El viceministro reafirmó que dentro del plan está la suspensión de carreras de profesorado para enseñar en el primer y el segundo ciclo de la educación escolar básica.

“Hoy nosotros sabemos que el sistema educativo tiene todo el número de docentes que necesita en estos niveles y también proyectado (a futuro). No queremos que luego de que el docente tenga el título en mano busque convocatorias y no encuentre, y no encontrará porque ya tenemos el número suficiente”, expresó Mora.

Otra medida, dispuesta el año pasado y que se mantendrá, es la prohibición de crear más Institutos de Formación Docente en todo el país.

Las cinco especialidades de formación docente que se necesitan en Paraguay, según el MEC

Según los datos del MEC, las cinco especialidades que más se necesitan en el país son lenguaje, matemáticas, física, química y ciencias sociales.

Lea más: Escuela Básica N° 1 de Asunción, en riesgo de derrumbe por abandono del MEC

Esto, para el tercer ciclo y la educación media. Además, también se requieren docentes para el nivel inicial.

Siempre según lo previsto, el diseño del mecanismo de articulación e integración curricular y sus procedimientos, llevará 180 días del 2025, en convenio con las universidades y los institutos superiores. Anunciaron alianzas con 9 universidades públicas de todo el país y con la Universidad Iberoamericana (Unibe), de gestión privada, para el desarrollo de esta iniciativa.

Luis Ramírez asegura que están a tiempo con los kits escolares

Luego de la presentación del plan para formación docente, el ministro de Educación, Luis Ramírez, brindó algunas palabras sobre los preparativos para el inicio de clases, que arrancan el lunes 24 de febrero.

Lea más: MEC: otro año de millonarios gastos en alquileres en edificios en pésimo estado

Informó que ya enviaron las partidas de paquetes de útiles para el Chaco, luego de recibir los insumos de un contenedor que se encontraba varado en un puerto en Brasil.

“Seguimos el proceso normal, en tiempo y forma como ya hemos establecido. Eso se sigue rigurosamente”, afirmó.

MEC plantea una “mochila más liviana” desde el inicio de clases

El ministro de Educación, Luis Ramírez, recordó que con los kits escolares llegarán este año con kits de aula, según lo previsto. Estos kits de aula tendrán los mismos elementos que los individuales, con la diferencia de que van a estar disponibles para todos los estudiantes en la sala de clases.

Lea más: Denuncian falta de respuesta del MEC para reparar escuela en la capital de Misiones

“Vamos a tener todos los insumos que los niños necesitan para el desarrollo de clases, de manera que los chicos puedan llevar cada vez menos materiales, que sus mochilas sean más livianas y también vamos a hacer este año algo muy particular en relación a esas famosas y benditas tareas para la casa”. aseguró.

Agregó que las tareas son una “pérdida en la relación de la mamá con el hijo para sentarse a estudiar, la mamá no es maestra y le pedimos que haga cosas para las que no está preparada. La escuela es la responsable de que su hijo aprenda, eso lo vamos a hacer y con mucho énfasis”.

Sobre la infraestructura escolar, Ramírez remarcó que en 14 meses repararon 4.000 escuelas y que, además, dijo que “en 14 a 17 meses vamos a hacer probablemente más intervenciones estructurales que en los últimos años”.