Denuncian falta de respuesta del MEC para reparar escuela en la capital de Misiones

La comisión de la Asociación de Cooperación Escolar (ACES), de la Escuela Básica N.º 7293 Maestros Rurales, de la ciudad de San Juan Bautista, desde el año pasado, a través de microplanificación, viene reclamando la reparación edilicia de la cocina comedor, los sanitarios y la construcción de varias aulas.

En ese sentido, la presidenta Mariela Britos manifestó que la Municipalidad ya está con los trámites para la reparación y construcción, pero falta la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Hace varios años venimos luchando por nuestros niños para que reciban una educación no solamente adecuada con los docentes que les brindan, sino también una buena condición en infraestructura”, indicó.

“Actualmente, seguimos con el déficit de salas para tres grados que anteriormente estaban dando clase en el pasillo o en la biblioteca, y este año, nuevamente seguiremos en esas condiciones”, añadió Britos.

Agregó que desde la Municipalidad ya se hizo el pedido de autorización al MEC para intervenir con obras en esta institución. “Pero hasta hoy, desde el MEC, no se tiene ninguna respuesta sobre el pedido de autorización y, lastimosamente, eso de que va a iniciar las clases en forma en las instituciones, no será una realidad, porque acá no tenemos salas. Los sanitarios están en malas condiciones y la cocina comedor tiene goteras y grietas”, explicó.

Resaltó que el MEC plantea que el inicio de clases será excelente, “pero hasta ahora no veo que vengan a autorizar la construcción de aulas ni las reparaciones, siendo que desde la Intendencia presentaron dicho pedido en diciembre”, remarcó Mariela Britos.

También manifestó que en años anteriores, el MEC anunció que iban a instalar acondicionadores de aire en las escuelas “y hasta hoy no veo ninguno de esos aparatos acá en nuestra escuela. Lo que tenemos actualmente en algunos grados son gestiones de los padres de familia, como también del director. Desde el Ministerio solo escuchamos historias”, comentó.

De acuerdo con la matriculación del año 2024, en la Escuela Maestros Rurales asisten unos 200 chicos, desde el prejardín hasta el noveno grado, y cada año va aumentando la matriculación.

“Pedimos al MEC que se ponga las pilas para que se dé inicio a una actividad escolar con todas las salas y la infraestructura como corresponde, porque los chicos tienen derecho a recibir una buena educación”, concluyó Britos.