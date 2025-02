Jefe antisecuestro de la Policía: “No me consta el posible fusilamiento de Félix Urbieta”

Lourdes Teresita Ramos, sindicada como miembro del Ejército de Mariscal López (EML), capturada la noche del sábado en la zona de Belén Cué, Horqueta, por efectivos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), habría dado detalles del supuesto fusilamiento del ganadero secuestrado hace ocho años Félix Urbieta.

“Se sostiene la teoría de que don Félix no esté con vida, se manejaba la información de que fue ejecutado, desde hace tiempo; sin embargo, no me consta el posible fusilamiento”, sostiene el jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, Nimio Cardozo.

Habría sido fusilado, según Lourdes Teresita Ramos

El ganadero Félix Urbieta Ramírez (66) fue secuestrado el 12 de octubre del 2016 y habría sido fusilado en cautiverio, según los datos que habrían sido proporcionados por la joven capturada el fin de semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los responsables habrían sido los ya fallecidos Antonio Bernal Maíz y Feliciano Bernal Maíz, desertores del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que se habían incorporado al Ejército de Mariscal López (EML).

La detenida dijo no haber participado en el homicidio porque se encontraba en otro campamento. Estaba embarazada.

Lea más: Familia de Félix Urbieta quiere reunirse con Teresita Ramos

Agregó que don Félix estuvo en el campamento principal, pero que al fracasar las negociaciones, Alejandro Ramos habría dado la orden que fue cumplida por los mencionados, que le habrían llevado hacia una zona boscosa para ejecutarlo con disparos de fusil.

Mencionó la probable zona donde estaría enterrado el cuerpo y que estaría dispuesta a guiar a los intervinientes para tratar de recuperar los restos.

“Los procesos en la lucha contra el terrorismo son bastante extensos”

Cardozo indicó que “los procesos en la lucha contra el terrorismo son bastante extensos” y que en las próximas horas se llevarían a cabo procedimientos de búsqueda.

Comentó que entre los elementos incautados se encuentran: un celular, una carta, armas y explosivos, pero no encontraron manuscritos.

Finalmente, indicó que la joven cuenta con un perfil diferente a los demás miembros del grupo armado y que se mostró abierta para colaborar con información.