San Ignacio: Miembros de la OCM se manifiestan exigiendo asistencia del Gobierno

Frente a la Municipalidad de San Ignacio, se dio inicio a la semana de movilizaciones que están realizando los integrantes de la Organización Campesina de Misiones (OCM), tras ser rechazada una agenda de trabajo presentada a las autoridades distritales, departamentales y nacionales.

Tras la crisis que están padeciendo a consecuencia de la sequía registrada en todo el país, los integrantes de esta organización estuvieron solicitando que la Gobernación realice los trabajos de preparación de suelo, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería(MAG) entregue insumos agrícolas y que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cumpla con la entrega de víveres.

Al respecto, el presidente de la OCM, Mario Talavera, señaló que hoy están arrancando con las jornadas de debate y exigencia a las autoridades nacionales para que puedan llegar con las asistencias señaladas.

“Estamos arrancando con la serie de movilizaciones que tendremos esta semana, donde estaremos debatiendo y exigiendo a las autoridades nacionales que nos puedan asistir tras la pérdida que estamos teniendo a consecuencia de la sequía que se está registrando”, dijo.

“En especial, nos estamos dirigiendo al ministro del MAG, Carlos Giménez, y al director de la EBY, Luis Benítez, para que puedan cumplir con los compromisos que tenemos, ya que actualmente esta sequía está afectando muy mal a los pequeños productores de la organización”, señaló Talavera.

También comentó que ellos solo están exigiendo lo que se les prometió. “Nosotros estamos exigiendo, como ya sabemos, que el MAG pueda distribuir kits de semillas de grano y de hortalizas, y, por otro lado, que la Gobernación pueda disponer de maquinaria para la preparación de suelo para la resiembra en el campo”, explicó.

Otro de los puntos importantes del pedido es que la EBY pueda cumplir con ellos con la deuda que se tiene desde el año pasado, que es la entrega de kits de víveres en tres tandas, y que en el 2024 se les entregó una sola vez.

“Las autoridades de la EBY se habían comprometido con nosotros en la entrega de kits de víveres en tres tandas, y el año pasado solo nos entregaron una tanda. Nos adeudan dos, las cuales no se pudieron cumplir, ya que supuestamente la República Argentina no ha pagado su deuda con ellos y, por esa razón, no pueden cumplir con nosotros”, agregó Talavera.

Mencionó, además, que hasta que no cumplan con estos pedidos, se van a estar manifestando hoy frente a la Municipalidad de San Ignacio, el miércoles 18 en el distrito de Santa Rosa, el jueves 19 en San Patricio, el viernes 20 en Ayolas, el lunes 24 en Santa María y el martes 25 en Yabebyry.