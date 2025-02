Cuidacoches en Villa Morra piden otro censo y aseguran que no todos extorsionan

La Policía Nacional está reforzando las tareas de control en distintos puntos de Asunción para liberar espacios de estacionamiento público. Al menos una vez por semana se lleva demorados a los denominados cuidacoches, en busca de desalentar esa práctica.

En la zona de Villa Morra, uno de los puntos nocturnos más concurridos actualmente, los cuidacoches con frecuencia exigen el pago de al menos G. 20.000 por “cuidar” los autos los fines de semana.

Lea más: Demoraron a 14 cuidacoches durante operativo en Asunción

Los cuidacoches señalaron que gracias a este oficio mantienen a sus familias y salen adelante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmaron que “no todos somos delincuentes” y que entre los cuidacoches hay gente “honesta y trabajadora”. María Esther Uliambre, una de las mujeres que se dedican a este rubro, aseguró que puede pagar los estudios de sus hijos con lo que gana cuidando autos.

“Los gerentes de los locales acá nos dicen que nos van a apoyar y salir a nuestro favor. Nosotros no decimos que no hay delincuentes; sabemos que hay gente que es delincuente, que se dedica a extorsionar, pero no nos pueden meter a todos en la misma bolsa”, manifestó para ABC TV.

Lea más: ¿Legalizar a los cuidacoches? La llamativa propuesta de un concejal cartista de Asunción

Piden un nuevo censo de cuidacoches

Otro de los cuidacoches señaló que piden un censo al Gobierno. Solicitan ser bien identificados “para que sepan que no todos somos delincuentes”.

Recalcó que son muchas las personas honestas que dependen de este ingreso económico. “Acá todos tenemos nuestros clientes formados, pero hay personas infiltradas que sí o sí rompen las bolas; sabemos que hay gente que extorsiona, que dice que va a rayar autos... Eso sí es ‘criminalismo’, es un delito”, manifestó.

Lea más: Operativo “anticuidacoches” en Asunción: Municipalidad y Policía despejan a informales

Finalmente, pidieron que la Policía se encargue de identificar a esas personas que extorsionan y a los demás los dejen seguir en las calles.