Recuerdan disponibilidad de pastilla PEP para emergencias ante VIH: cómo funciona

El Profilaxis Post-Exposición (PEP) es una pastilla que sirve como una estrategia de prevención de contraer la infección producida por el —homónimo— virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según explicó la jefa del Departamento de Educación del Programa Nacional de VIH/Sida e ITS (Pronasida), Liliana Giménez.

Explicó que este tratamiento se aplica dentro de las 72 horas posteriores al acto sexual o la actividad de exposición ante el VIH. Es decir, dentro de este plazo se debe consumir la pastilla para que pueda tener efecto, de lo contrario ya no habría forma de evitar contraer la infección producida por el virus.

Acotó que, antes de la aplicación, se realiza una prueba rápida para verificar si la persona interesada contrajo o no la enfermedad a fin de proseguir con el tratamiento o descartarlo por asistencia tardía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El preocupante dato sobre diagnóstico de VIH en Paraguay

Asistencia inmediata ante exposición a VIH

Resaltó, en ese sentido, que para un mayor efecto se recomienda asistir al servicio de salud más cercano para una aplicación inmediata del tratamiento, tras una exposición de riesgo.

La directora médica informó que existe disponibilidad de la pastilla PEP en todo el servicio de salud pública. Comentó que semanalmente reciben a 22 personas interesadas.

Estrategia previa a la exposición

Giménez, por otra parte, informó que existe un tratamiento de prevención de aplicación previa al acto sexual o situación de riesgo al VIH, el cual es denominado profilaxis preexposición (Prep).

Explicó que, en este caso, la pastilla Prep se consume previo al acto sexual o la exposición al VIH a fin de generar una barrera inmunológica ante el virus.

Precisó que, actualmente, unas 1.200 personas están implementando esta estrategia preventiva.

“Todas estas estrategias desde el Pronasida se están facilitando para que las personas tengan la posibilidad de cuidarse”, resaltó Giménez.

Lea más: VIH: más infecciones, pero menos muertes en América Latina en el 2023

Instan a seguir tratamientos antiVIH

Agregó que ya no existen grupos de riesgo, sino comportamientos.

“Cualquier persona con una actividad sexual activa, si no adopta medidas de prevención, se expone a adquirir el VIH. Son comportamientos, grupos ya no hay. Cualquiera podemos tener VIH si no adoptamos medidas de prevención”, mencionó.

Refirió que en los servicios de salud hay disponibilidad de estas estrategias que se aplican de forma previa y posterior al acto sexual, así como también de preservativos para ampliar la protección ante, no solo el VIH, sino toda enfermedad de transmisión sexual.