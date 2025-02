Ministerio de Salud investiga muerte de un niño por falta de terapia en Presidente Franco

Un niño de ocho años falleció ayer durante un traslado en busca de terapia intensiva. El asesor jurídico del Ministerio de Salud, Julio Colmán, detalló que ya tienen informes preliminares, pero abrieron una investigación para determinar las circunstancias.

Indicó que la ministra de Salud, María Teresa Barán, ordenó la apertura de una auditoría médica con respecto a la atención que se brindó al menor. “Según informes que nos pasaron, no había cama de terapia intensiva pediátrica para el niño”, señaló.

Agregó que el pequeño ingresó en horas de la mañana al Hospital de Presidente Franco y a las 12:00 su médico solicitó la internación en terapia intensiva. Según el cronograma que detalló el abogado, recién a las 14:00 se solicitó camas en el Hospital de Ciudad del Este y luego en otro más.

“A las 14:30 se solicitó al sistema del SEME de forma online una unidad de terapia intensiva. A las 14:48, al no tener respuesta del SEME se comunicaron con la directora del Hospital Distrital para que asista un poco, se insistió a las 15:00, volvió a solicitar al SEME, luego se insiste nuevamente. A las 17:00 la directora médica solicita la intervención del defensor de la niñez de la zona, se solicitó un amparo para la atención en un centro privado, ya que no se tenía respuesta en el servicio público”, detalló.

Señaló que se requería de un reporte del SEME que indique “cama cero” para solicitar el amparo y ese documento llegó recién cerca de las 19:00. El niño falleció camino al hospital antes de las 20:00.

“Solicitamos informes, estamos aguardando todos los informes y pruebas documentales de reportes y llamadas del Hospital Distrital y del SEME”, precisó.

Caso hombre muerto por falta de médico de guardia

En otro momento, el asesor jurídico recordó el caso del hombre que falleció en General Aquino por falta de médicos de guardia que le den los primeros auxilios. Mencionó que en ese caso no se gestionó a ningún médico para ocupar la vacancia ante unas vacaciones gestionadas.

“Lo que hubo fue negligencia, no se portaron las necesidades del servicio, se solicitaron otros médicos, pero teniendo en cuenta el tiempo y lugar ninguno quiso cubrir (...) No había médicos que cubrieran, lastimosamente fue así (salieron al mismo tiempo todos de vacaciones). El director de ese momento no pudo conseguir un médico de guardia”, agregó.

Señaló que el director fue apartado del cargo, pues tampoco ordenó a los médicos que ocupen el horario vacante, como le correspondía siendo autoridad.

Finalmente, señaló que en ese hospital se solicitó un plan de mejoramiento y se hicieron varias gestiones para mejorar la planificación.

