Piden más personal de blanco y equipamiento para el Centro de Salud de Guayaybí

En el Centro de Salud de Guayaybí se atiende un promedio mensual de 5.000 pacientes de diferentes edades, provenientes de la localidad y de otras ciudades de la zona, incluso del departamento de Canindeyú, de acuerdo con la manifestación de los funcionarios.

El Dr. Manuel Penayo, médico de guardia del hospital, quien habló en representación de la directora de la institución, Dra. Claudia Martínez, que se encuentra con reposo médico, mencionó que, como cualquier otro centro asistencial, el de Guayaybí no está exento de necesidades, principalmente en lo que respecta a medicamentos, insumos y la falta de equipos hospitalarios, que son esenciales para la atención de los pacientes.

Sin embargo, expresó que se hace lo que se puede, ya sea para las consultas normales o en las urgencias, donde se atiende las 24 horas, y que, a pesar de no estar adecuadamente equipado, se trata de hacer por lo menos lo básico, preferentemente en el área de la clínica médica y pediatría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Quieren elevar a la categoría de hospital distrital el centro de salud de Guayaybí

Medicamentos

En lo que respecta a los fármacos, el doctor Manuel Penayo explicó que el centro de salud habitualmente cuenta con los medicamentos básicos, pero que a veces se registran faltantes y que, en algunas ocasiones, ni siquiera disponen de jeringas, debido a que el centro de salud abarca un área muy importante, lo cual significa que tiene que cubrir una gran cantidad de pacientes. A raíz de esa situación, el nosocomio se ve sobrepasado en su capacidad, señaló.

Pacientes de otras ciudades

Por otra parte, comentó que también reciben pacientes de otras ciudades aledañas, incluso del departamento de Canindeyú, ya que muchas veces la gente de esos lugares no encuentra solución a su problema de salud y acude a este lugar. Por lo que siempre se busca una solución a cualquier problema que se presenta, subrayó.

No cuenta con laboratorio ni rayos X

El doctor Penayo informó que el centro de salud tampoco cuenta con laboratorio, pero anunció que está en proceso la instalación y habilitación de este servicio, que será de mucha utilidad. Aclaró que se espera que el Ministerio de Salud pueda brindar la ayuda necesaria para poder habilitar lo antes posible este servicio, teniendo en cuenta la importancia de contar con este equipo, indicó.

Asimismo, dijo que, además de la falta de laboratorio, se necesita un chofer para la ambulancia, además de un equipo de rayos X, que tampoco está disponible en el centro asistencial, siendo estas otras de las prioridades que el Ministerio debe atender para mejorar la atención a la ciudadanía, enfatizó el galeno.

Cantidad de médicos y enfermeras

El centro de salud cuenta con once médicos en las especialidades de medicina familiar y medicina general. Sin embargo, no dispone de médico cirujano, por lo que en el lugar no se realiza ningún tipo de cirugías, solo algunas internaciones de pacientes que no presentan cuadros graves.

Lea más: Un policía muerto y otro herido durante un procedimiento realizado en Guayaybí

El centro de salud dispone de 30 licenciadas en enfermería, un auxiliar y un técnico. La responsable de esta área, Lic. Nelly Villar, señaló que se necesitan por lo menos 12 enfermeras más para poder cubrir las necesidades.