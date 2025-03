Superintendencia de Salud investigará inauguración y habilitación de la terapia en Villarrica

Un bebé que tuvo que ser trasladado desde Villarrica a Asunción, porque la recientemente inaugurada Unidad de Cuidados Intensivos del local no estaba operativa, falleció este sábado en el hospital materno infantil de Trinidad.

La UTI de Hospital Regional de Villarrica había sido inaugurada con bombos y platillos con la presencia del presidente Santiago Peña, pero los equipos fueron desmontados después del acto.

Desde la Superintendencia de Salud, señalaron que intervendrán para conocer si hubo o no dificultades en los procedimientos que se llevaron a cabo en esta situación, que terminó de manera trágica.

“Desde la Superintendencia, como la ley nos obliga, vamos a tomar intervención. Se va a iniciar un proceso de sumario, más una auditoría general y vamos a ir investigando que ha acontecido y si hubo algún tipo de dificultad en todos los procedimientos y protocolos que se llevaron adelante con respecto a la situación de esta paciente recién nacida”, comentó el superintendente, el doctor Roberto Melgarejo Palacios.

El Ministerio de Salud ya inició un sumario y ante la consulta de si ellos pueden ir más allá, explicó: “Nosotros tenemos una total independencia. Si bien es cierto que las auditorías arrojarán cuestiones muy similares, la ley nos da ciertas atribuciones para todo tipo de indicaciones, sanciones y apercibimientos”.

“No me quiero adelantar, pero va a ser un proceso bastante integral, profundo y no vamos a quedarnos solo en lo que encontremos en Villarrica, sino lo que pueda derivar de ahí en las direcciones, a nivel central, y ver un poco si los protocolos, los procedimientos fueron los correctos. Pero no solamente en el tratamiento de la criatura, sino también a la tan mentada inauguración y habilitación de esa terapia”, remarcó.

Ante la consulta de en cuanto tiempo se podría tener resultados, indicó: “Por lo general, damos un plazo de 60 días a más tardar, cuando las cuestiones son claras y se remiten los documentos que necesitamos. A no ser que haya otro tipo de aristas, que puedan necesitar más días para el plazo”.

“Ahora vamos a solicitar toda la documentación, vamos a dar un plazo para que lo puedan entregar y a partir de ahí, ir a revisar in situ si es que es necesario”, concluyó. .