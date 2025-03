Hambre Cero: “Los problemas son el fruto de la improvisación de este Gobierno”

Tras el escándalo por el mal estado de la comida y la mala manipulación, dentro del marco del programa Hambre Cero en el Colegio San Jorge de Mariano Roque Alonso, el parlamentario Ever Villalba cuestiona al Gobierno y asegura que existen más casos en el interior del país.

“Yo me hice eco de la denuncia que recibí de Caazapá y de otros departamentos. Sobre lo de Mariano Roque Alonso, sea mentira o no, un kurecaldo no es un menú habitual de los paraguayos”, manifestó.

Agregó que el programa Hambre Cero es ineficiente, que no llega a todas las instituciones educativas del país por falta de previsión.

“Recordarán que para el programa Hambre Cero le sacaron la provisión a los municipios, pero le compensaron para construcciones y ahora se prepara una resolución para que esa plata se destine a la construcción de comedores”, indicó.

La polémica

La Escuela San Jorge de Mariano Roque Alonso se encuentra en el centro de una polémica luego de que se difundieran imágenes de recipientes que contenían un supuesto caldo con carne de cerdo, ofrecido a los alumnos en el contexto del programa Hambre Cero del gobierno.

Integrantes de la comunidad educativa han expresado su profundo descontento, calificando la comida como “incomible”. Ante la situación, la proveedora emitió un comunicado y denunció a la directora de la institución.

Por su parte, el viceministro de Educación Básica, David Velázquez, advierte a los directores de las instituciones educativas que no tienen atribuciones para determinar la calidad de los alimentos entregados en el marco del programa Hambre Cero. Según la circular, esta responsabilidad recae exclusivamente en la empresa contratada para el servicio (Comepar).