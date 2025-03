Emboscada: pobladores y funcionarios protestan por el miserable sistema de salud que tienen y exigen soluciones

Luciano Ledesma, enfermero del área de Urgencias del Centro de Salud de Emboscada, indicó que hoy, con el acompañamiento de pacientes de la institución, han decidido manifestarse para exponer la realidad que sufren y tratar de ser escuchados.

Resaltó que es inhumano la forma en la que están viviendo los ciudadanos con un desastroso sistema de salud y que se sienten completamente abandonados por las autoridades nacionales.

Con carteles y discursos, los pobladores realizados sus reclamos. También exigieron la renuncia del director del centro de salud, doctor Fernando Román” a quien acusaron de perseguir a los que denuncian la realidad del local asistencia. Algunos ciudadanos se encadenaron frente a la dependencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los reclamos son por falta de insumos, presunto atropello a funcionarios por parte del director del centro asistencial, Fernando Román, descuentos de salarios y el pésimo estado de la infraestructura, falta frecuente de medicamentos, entre otros.

Descuento de salarios

Sobre el descuento de los salarios, la enfermera Nancy Espinoza dijo que esto les está pasando a muchos empleados del centro asistencial desde hace más de dos meses, solo que algunos no se animan a contarlo.

Espinoza señaló que ella tenía el permiso justificado de maternidad, pero que, de igual manera, le descontaron dos veces de su salario sin ninguna explicación.

“Todos los descuentos que nos hicieron es por no callarnos ante los problemas que se tienen. Si contamos lo que pasa, se ponen en nuestra contra, y eso es muy injusto. Pedimos que nos ayuden porque nos perjudican muchísimo”, expresó.

Anselma Ríos, de 70 años, paciente, manifestó la “profunda tristeza” que, a su edad, tenga que manifestarse para exigir algo que debería tener: “el derecho de una buena atención de salud”. “Necesitamos saber qué hacen con la plata del Estado, porque, como ven, nuestro lugar se cae a pedazos, nuestro espacio refleja pobreza, no hay remedios y tampoco ambulancia. No me quiero morir sin ver que mejore el Centro de Salud de mi comunidad y por eso vengo a apoyar la movilización”, resaltó la ciudadana.

Infraestructura deplorable

El Centro de Salud de Emboscada se encuentra en lamentables condiciones. Los pilares están a punto de derrumbarse, el techo tiene termitas, las paredes están rajadas y la madera de las ventanas está extremadamente deteriorada.

En el local sanitario habilitan 10 números por día para consultas, tiene dos ambulancias, pero solo una está operando porque la otra se encuentra averiada.

Para consultar sobre los inconvenientes, llamamos al número de celular del doctor Fernando Román, pero no contestó. Estamos abiertos en caso de que quiera referirse a las denuncias.