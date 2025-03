Falta de atención y terapia intensiva: familia denuncia muerte de recién nacido en Ñeembucú

Héctor Bordón y Flordelina Villan, padres del pequeño Lizandro Daniel, quien falleció el jueves por falta de terapia intensiva en el Materno Infantil de Pilar, relataron que dos días antes del parto acudieron a la Unidad de Salud Familiar (USF) de la localidad de Mayor Martínez, pero el personal de turno se negó a atender a la madre, porque no pertenecía a la zona de cobertura del puesto.

“Nos dijeron que teníamos que ir a la USF (Unidad de Salud Familiar) de Itá Corá, pero la obstetra de allá estaba de reposo. En el puesto de salud de Mayor Martínez, las obstetras, no le revisaron, no la palparon, no hicieron nada”, lamentó Héctor Bordón, entre lágrimas.

Según el testimonio del padre, el bebé nació en el puesto de salud de Mayor Martínez y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Pilar. “Él iba con fuerza, pataleando en la ambulancia. Cuando llegamos, nos separaron y no supe más de él. Luego me dijeron que me prepare porque lo llevarían a Encarnación para ingresar en terapia intensiva, pero al mediodía un médico me informó que no resistió y falleció”, expresó con impotencia.

La madre, Flordelina Villan, de 23 años, recordó que en la madrugada del jueves comenzó a sentirse mal y tuvo que llamar a un enfermero para que le tomara la presión. “Sufrí mucho porque no tenemos caminos en condiciones. Un vecino nos llevó en su camioneta hasta el puesto de salud de Mayor Martínez, ahí di a luz y luego nos trasladaron en ambulancia hasta Pilar”, relató.

La mujer relató que, en el Hospital Materno Infantil de Pilar le informaron que su bebé tenía 41 semanas de gestación y ya había pasado su fecha de nacimiento, “Me dijeron que mi bebe aspiró la suciedad y que eso comprometió su pulmón y corazón” preciso.

La familia denuncia que los profesionales del Puesto de Salud de Mayor Martínez y del Materno Infantil de Pilar, hasta ahora, no les brindaron un diagnóstico oficial ni detalles sobre el peso del bebé al nacer.

Fines de semana no hay atención médica, denuncian

La abuela del niño, Mágina Arrúa, exigió mayor presencia de médicos en la zona para evitar que otras familias pasen por la misma situación. “Solo tenemos un enfermero y una partera. Los médicos vienen solo lunes y martes. Los fines de semana, si nos enfermamos, no hay atención”, advirtió.

Este caso pone en evidencia la crítica situación del sistema de salud en Ñeembucú, donde la falta de profesionales y la burocracia administrativa pueden costar vidas.

El pasado 19 de febrero fue inaugurado el nuevo Hospital Materno Infantil de Pilar, pero no cuenta con sala de terapia intensiva.

Además, resalta la urgente necesidad de una unidad de terapia intensiva para niños y neonatos en el departamento, evitando traslados tardíos que, en muchos casos, reducen las posibilidades de supervivencia. La familia de Lizandro Daniel exige respuestas y justicia.