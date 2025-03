Paraguarí: el abandono y deterioro de las rutas cobran vidas ante la indiferencia del MOPC

El deteriorado tramo Paraguarí-Villarrica, en la zona del camino vecinal que conduce a una alcoholera, el lunes último hubo un terrible accidente que se cobró la vida de dos personas que viajaban con destino a la industria. El caso tomó notoriedad ante el anuncio de la fiscalía de la posible imputación de la ministra Centurión que se conocería mañana.

La ruta internacional PY01 también está minada de bache en tramo Paraguarí - Carapeguá, y ha sido testigo de varios accidentes fatales, así como de otros incidentes que solo causaron daños materiales debido a los profundos y peligrosos baches que llevan más de siete años sin repararse. A esto se suman las banquinas que ya han desaparecido a lo largo de la ruta y están saturadas de maleza, lo que obliga a los motociclistas a ingeniárselas al momento de circular por dicha vía.

Lea más: Paraguarí: fiscal analiza posible imputación de ministra de Obras Públicas y Comunicaciones

El último accidente fatal que ocurrió en la circunvalación de este municipio fue el 14 de enero de este año. En esa ocasión perdió la vida un joven funcionario del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), César Alexis Figueredo Decoud, 33 años. El joven fue aplastado por un camión de gran porte que transportaba grano. El vehículo de gran porte, al esquivar los baches, volcó del lado en el que pasaba el motociclista, quedando aplastado junto al vehículo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En marzo de 2024, en el tramo Carapeguá-Acahay, falleció una mujer identificada como María Antonella Sandoval Pavón, de 38 años, y otras ocho personas resultaron heridas. Las víctimas iban a bordo de un automóvil Nissan Sunny, y el otro vehículo involucrado, un Toyota Noah, era conducido por Esteban Benítez, de 53 años. En este accidente, la mujer de 38 años falleció cuando el conductor desvió un bache y chocó frontalmente.

Lea más: Imputarían a la ministra de obras públicas: cráteres en ruta causaron accidente fatal en Paraguarí

Ante inminente imputación de ministra del MOPC reparan acceso

El último accidente fatal ocurrió el lunes pasado, en el tramo Paraguarí-Villarrica, frente al Cerro Mba’e y el desvío que conduce a una alcoholera. En este percance, dos trabajadores fallecieron cuando el conductor, al esquivar los baches, volcó a un costado de la ruta.

Las víctimas fueron Osmar Benítez Brítez, de 35 años, domiciliado en el barrio Capellán de Tebicuary, y Rouney Eduardo Franco Ybarra, de 43 años, residente de Villarrica. El médico forense del Ministerio Público, Dr. Andrés Alvarenga, diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo como la causa de muerte de ambos.

Por este último hecho, el fiscal Alfredo Ramos Manzur anunció que imputará a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, por el supuesto delito de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo”.

Tras el accidente que segó la vida de dos trabajadores, el MOPC envió rápidamente maquinarias y materiales para reparar el deteriorado tramo de 12 kilómetros que conecta con los distritos de Escobar y Acahay. Los lugareños han solicitado en varias ocasiones al ente de obras públicas la reparación de la ruta para evitar consecuencias fatales, pero no fueron escuchados, según señaló el poblador Sergio Alvarenga.

Las autoridades han ignorado los reclamos y lo que parece claro es que había tanta materia prima como maquinarias disponibles. Lo que falta, según Alvarenga, es voluntad política. Además, espera que la ministra sea imputada, para que los demás ministros aprendan a cumplir con sus funciones y no se limiten a aparecer en fotos anunciando obras que no avanzan.

En febrero de este año, la ministra de MOPC Claudia Centurión, había anunciado que se estaba preparando un llamado para mantenimiento de la ruta PY01, desde Acceso Sur hasta la ciudad de Paraguarí. Este llamado debía concretarse una vez que concluyera el proceso de licitación bajo la modalidad Alianza Público-Privada (APP) para la ampliación y mantenimiento de la ruta internacional. Sin embargo, hasta ahora, el mantenimiento de la ruta depende del MOPC.

La Junta Municipal de Carapeguá habían emitido en 2024, una resolución de respaldo a los automovilistas y motociclistas que siguen pidiendo la urgente reparación de la ruta PY01, en el tramo Paraguarí-Carapeguá. Ya habían remitido una nota al MOPC solicitando el recapado de la deteriorada arteria, que presenta profundos y peligrosos cráteres, pero los reclamos hasta la fecha no han sido atendidos. Asimismo, la Junta Departamental también se habían expedido sobre el caso en particular y la ruta Acahay, pero las reparaciones no llegan.