Ayolas: vecinos claman por el arreglo de cañerías para acceder a agua potable

Lucía Báez, pobladora del barrio San José Obrero de la ciudad de Ayolas, denunció que el viernes 7 de marzo, una máquina de la municipalidad que realizaba trabajos de movimiento de suelo en una de las calles de la zona, rompió una tubería de distribución de agua potable. A raíz de este percance, hace cinco días que el vital líquido no llega a las casas, indicó.

Se hizo el reclamo a los técnicos de la Planta de Agua de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pero cuando estos fueron al lugar para realizar las reparaciones, no pudieron trabajar porque el lugar afectado está lleno de escombros. A raíz de esta situación, se comunicó con el jefe de gabinete de la municipalidad, abogado Cristhian Rolón, quien le manifestó que enviaría la retroexcavadora, pero hasta la fecha todavía no la ha enviado.

“Es una locura, cinco días sin agua. En mi casa tengo criaturas que van a la escuela. Insistí con la municipalidad, pero no me dan respuesta ni solución; no sé qué más voy a hacer”, expresó.

El responsable del Área de Transporte del municipio, Luis Carlos Rivero, le manifestó que la retroexcavadora está descompuesta, y por esa razón no se está solucionando el tema, y que no sabe cuándo estará en funcionamiento.

Ante nuestra consulta, Rivero respondió que el personal de la Planta de Agua debe reparar, y que los responsables de la dependencia le solicitaron apoyo con la máquina de la comuna, pero que en este momento la comuna está sin disponibilidad de retroexcavadora. Sin embargo, se consiguió una máquina para realizar la reparación a primera hora de mañana.

