Incautan más de 230 kilos de marihuana en allanamiento de vivienda en Pedro Juan

Una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal antidrogas de Amambay, Abg. Celso Morales, allanó una vivienda en cumplimiento a una orden judicial firmada por el juez penal de Garantías de turno Abg. Martín Areco. El procedimiento dejó como saldo la incautación de unos 220 kilos de marihuana prensada, distribuidos en 255 paquetes y 12 kilos de marihuana picada, distribuidos en 38 paquetes. La droga estaba oculta en uno de los dormitorios de la vivienda intervenida según un boletín emitido por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

El allanamiento fue realizado el domingo último a las 18:00 aproximadamente en una vivienda ubicada en calle Paulino Mendoza c/ 2 de mayo de la fracción denominada Ciudad Nueva de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según el informe oficial de los intervinientes.

Trabajo de inteligencia pero no hubo detenidos

Según informe de los investigadores, la operación fue posible “gracias a un trabajo de inteligencia realizado por personal del Departamento de Investigaciones”. En su informe agregaron que al ingresar en la vivienda visualizaron varias bolsas de polietileno y que al hacer la verificación constataron la existencia de la droga en el interior de esas bolsas, que tras la serie de diligencias en el marco del procedimiento de rigor, fueron llevadas a la base del Departamento Antinarcóticos de la Policía de esta ciudad.

Pese a que se realizó un trabajo de inteligencia previo, en el procedimiento fiscal-policial, no hubo detenidos por lo que el propio jefe de Investigaciones de la Policía, Crío. Hugo Grance, no descartó que se haya filtrado la información sobre el allanamiento lo cual habría permitido la fuga de los responsables de la carga. Datos sobre quién es el propietario de la vivienda allanada y quién o quiénes serían los responsables del cargamento no han sido revelados hasta el momento por los antidrogas.