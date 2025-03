Una niña de 12 años que vivía con su novio de 19 años se encuentra desaparecida y la Fiscalía solicita búsqueda

La fiscala Gladys Torales de Ovelar, titular de la Unidad Penal Nº 4, Regional de Coronel Oviedo, ordenó la búsqueda y publicación de la foto y nombre de la niña, Yanina Vanesa Allende Portillo, quien se encuentra desaparecido desde diciembre.

La fiscala Gladys Torales de Ovelar manifestó que la primera denuncia sobre el caso se realizó en diciembre y fue por “Violación de la patria potestad”. En ese tiempo se sabía que la niña estaba viviendo con el joven de 19 años, pero tras un allanamiento en la vivienda del hombre ya no encontraron a la menor de edad. Indicó que el joven fue detenido e imputado, pero no brindó el posible paradero de la menor. Señaló que hasta el momento no se tienen datos de la niña y ante la situación se ordenó la búsqueda de la misma.

Los padres autorizaron la publicación de la foto y el nombre de la menor y actualmente la policía tiene la responsabilidad de investigar el caso hasta dar con la menor.