“Su hijo no es el único enfermo”, dicen médicos a madre que denuncia negligencia y maltratos en Hospital de Villa Elisa

José María Talavera Fernández (41) lleva 65 días internado, de los que la mitad los pasó en el Hospital Distrital Villa Elisa, donde actualmente está encamado con un diagnóstico poco claro, según la queja que realiza su madre. La señora Carmen Fernández denuncia negligencia, desinterés y maltratos en el servicio dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

La mujer se comunicó con ABC para criticar la indiferencia por parte de los profesionales de la salud del mencionado hospital. Según la denuncia, el paciente incluso ya contrajo siete infecciones hospitalarias, pero los médicos poco y nada hacen por la salud del joven.

En medio de lágrimas de desesperación, doña Carmen relató: “Mi hijo ya pasó por varios hospitales, lleva 65 días de internación. En el Hospital de Villa Elisa ya pasamos de todo. Son negligentes, los médicos no tienen interés y existe maltrato”.

La denunciante explicó que se quejó con los propios médicos, pero que estos solo dan evasivas. “Su hijo no es el único enfermo, es lo que te responden si te quejás”, lamentó la señora Carmen.

Se pidió terapia intensiva, pero luego ya no fue necesario, denuncian

La madre del paciente contó que hace tres semanas que los médicos del Hospital Distrital Villa Elisa la presionan para conseguir una cama de terapia intensiva para que el joven pueda realizarse una fibrobroncoscopia, pero que tras amenazar con denunciar el caso a la prensa, le informaron que “milagrosamente” el citado estudio ya no era necesario.

“Por tres semanas me dijeron lo mismo, que el estudio es urgente, pero que como es un procedimiento invasivo se requiere de terapia. Me dijeron que ellos no podían derivar porque no conseguían (cama de terapia), que debía ver por mi cuenta. Les dije que iba a denunciar a la prensa y, ahora me dicen que el estudio ya no es necesario”, cuestionó la denunciante, quien está desesperada por la grave situación en la que se encuentra su hijo.

“El trabajo de las enfermeras, hago yo”, dice denunciante

Doña Carmen contó que como madre, ella está al cuidado constante de su hijo, incluso realizando la limpieza del paciente, pese a que esto debe ser realizado por las enfermeras del hospital.

“El está con una traqueotomía y soy yo quien limpia todo, siendo que eso deberían hacer ellos. Es delicado, no se puede tocar nomás, pero si yo no hago, nadie hace”, lamentó.

La denunciante contó también que el viernes último, el paciente fue trasladado hasta el Hospital General de Luque para que se le pueda realizar una tomografía. Hasta el servicio fue llevada en una ambulancia del SEME.

En el hospital le entregaron los resultados en un disco compacto (CD), pero el resultado ahora debe ser trascripto por pedido de los médicos de Villa Elisa. “Por qué no me dijeron que querían en papel cuando fuimos hasta Luque, ahora tengo que volver, porque en los privados me dicen que no pueden transcribirme el resultado por ser un estudio delicado”, expresó doña Carmen.

La mujer contó que en poco más de dos meses de internación, su hijo ya perdió 50 kilos.

Ministerio de Salud dice que verifica la situación

ABC contactó con el Ministerio de Salud, desde donde respondieron que quizás existió una “mala comunicación” entre los médicos y familiares del paciente. Aseguraron, sin embargo, que verificarán la denuncia para dar respuesta a la preocupada madre.